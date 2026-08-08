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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تركيا تفرض قيودا على الملاحة التجارية في البحر الأسود عقب تصاعد الهجمات الروسية الأوكرانية

البحر الأسود
البحر الأسود
فرناس حفظي

فرضت تركيا، قيودا على الملاحة التجارية في البحر الأسود، في أعقاب تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في المنطقة.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة، أن القيود تشمل السفن المتجهة إلى أوكرانيا، في خطوة قد تزيد من تعقيدات حركة التجارة العالمية.

وأوضحت الوكالة، أن هذه التطورات تأتي في وقت تواجه فيه إمدادات النفط العالمية ضغوطًا متزايدة، على خلفية الحرب مع إيران وتراجع حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.

وبحسب التقرير، فإن القيود التركية على الملاحة في البحر الأسود قد تضيف مزيدًا من الضغوط إلى حركة الشحن الدولية، في ظل تصاعد المخاطر الأمنية على طرق التجارة البحرية.

تركيا البحر الأسود الملاحة التجارية روسيا أوكرانيا

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