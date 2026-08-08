تعديا عليه بسلاح أبيض .. إصابة طالب إثر نشوب مشاجرة بأحد مراكز الدقهلية

أصيب طالب بجرح نافذ في الصدر من الناحية اليسري وجروح سطحية بالوجه، اثر تعدي آخرين بسلاح ابيض، في المرساه بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج اللازم

تلقت مديرية امن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس، بوصول شاب مصاب بطعن نافذ الي مستشفي دكرنس، ادعاء تعدي من آخر عليه بسلاح ابيض.



انتقل ضباط مباحث د شرطة دكرنس، لمكان البلاغ وبالفحص تبين وصول السيد وائل السعيد محمد حسن،20 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي، مقيم قرية المرساه، وبه جرح نافذ في الصدر من الناحية اليسري وجروح سطحية بالوجه، وبسواله اتهم وجيه، م، ا وآخر بالتعدي عليه بسلاح ابيض، اثر نشوب مشادة بينهم تطورت لمشاجرة.

تم نقل المصاب لمستشفي دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.