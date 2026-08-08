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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شعبة التغليف المرن باتحاد الصناعات تعقد أول اجتماعاتها لبحث سبل زيادة الصادرات

الطباعه
الطباعه
ولاء عبد الكريم

افتتح المهندس سمير البيلي، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، الاجتماع الأول لشعبة التغليف المرن، بحضور نائبي رئيس مجلس الإدارة أشرف إمام ورابح الشريف، وأعضاء مجلس الإدارة محمود السعدني، وأيمن البدري، ومحمود منصور، والمهندس محمد حمزة، وإبراهيم سلوت، إلى جانب ممثلي الشركات العاملة بقطاع التغليف المرن.

تطوير صناعة التغليف المرن

ورحب المهندس سمير البيلي بالحضور، مؤكدا أن تدشين شعبة التغليف المرن يأتي ضمن جهود الغرفة لتطوير قطاع التغليف المرن وتعزيز التواصل المباشر مع الشركات، بما يسهم في التعرف على التحديات التي تواجهها والعمل على إيجاد حلول عملية تدعم نمو القطاع.

وأشار إلى أن شعبة التغليف المرن سيكون لها دور مهم خلال المرحلة المقبلة في خدمة الشركات الأعضاء، مؤكدا استمرار الغرفة في تقديم مختلف الخدمات والدعم الفني والاستشاري لأعضائها، بما يعزز تنافسية الصناعة ويسهم في تحقيق أهدافها التنموية.

وعقب ذلك، تولى أيمن فهمي، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة التغليف المرن، إدارة أعمال الاجتماع، مؤكدا أن مجلس إدارة الغرفة يحرص على تفعيل دور الشعب النوعية باعتبارها منصة للتواصل مع الشركات ومناقشة احتياجاتها ووضع آليات فعالة لمساندتها.

دعم الشركات وزيادة الصادرات

وأوضح أن الغرفة تستهدف من خلال هذه الشعب تطوير القطاعات الصناعية التابعة لها، وتحسين ربحية الشركات، إلى جانب دعم جهود زيادة الصادرات ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد فهمي أن التحديات التي تواجه شركات التغليف المرن تعد مسؤولية مشتركة، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون بين جميع الشركات وأعضاء الشعبة، والعمل بروح الفريق لتبادل الخبرات وصياغة حلول عملية تسهم في دعم الصناعة وتحقيق مصالح الشركات.

اجتماعات دورية لمتابعة القطاع

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات التي تهم قطاع التغليف المرن، حيث تم التأكيد على استمرار عقد اجتماعات الشعبة بصورة دورية لمتابعة تطورات القطاع، وطرح المبادرات التي تسهم في دعم الشركات وتعزيز نمو صناعة التغليف المرن في السوقين المحلي والعالمي.

الطباعه التغليف التعبئة والتغليف

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