قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحذير وعقوبات قاسية.. الزمالك يظهر العين الحمرا لـ 3 نجوم سوبر

الزمالك
الزمالك
يسري غازي

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك آخر المستجدات حول استمرار غياب 3 نجوم سوبر عن معسكر العاصمة الإدارية إستعدادا للموسم الجديد.

كان البرازيلي خوان بيزيرا نجم الزمالك طلب الرحيل إلى الدوري الإماراتي رافضا العودة إلى صفوف الزمالك.

فيما تأخر شيكوبانزا نجم الزمالك عن العودة إلى صفوف الفارس الأبيض والانضمام إلى معسكر القلعة البيضاء.

بينما دخل عبدالله السعيد فى إجازة رافضا العودة إلى صفوف الفارس الأبيض راهنا ذلك بحصوله على مستحقاته المالية المتأخرة عن الموسم الماضي.

عقوبة مضاعفة

قالت المصادر ذاته أن شيكو بانزا خالف مواعيد كثيرة أخطر بها إدارة نادي الزمالك وحدد يوم 15 أغسطس الحالي موعدا أخيرا.

لفتت المصادر أن إدارة نادي الزمالك قررت مضاعفة العقوبة عقب إرسال تحذير أخير بالعودة فى أقرب فرصة والانضمام إلى معسكر العاصمة الإدارية استعدادا للموسم الجديد.

حلول توافقية
واصلت المصادر أن عبدالله السعيد خالف عديد المواعيد للعودة إلى تدريبات الفارس الأبيض بداعي أنه عائد من عطلة صيفية.

لفتت إلى أن عبدالله السعيد لم يحصل على 80 % من مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك واشترط للعودة إلى التدريبات الخصول عليها.

شددت على أن عبدالله السعيد سيكون موجودا فى تدريبات نادى الزمالك فى أقرب فرصة حال التوصل إلى حلول توافقية وجدولة لصرف مستحقاته المالية.

موقف قانوني 

أوضحت أن البرازيلي خوان بيزيرا موقف الزمالك خلال تلك الأزمة قانوني ويتمسك باستمرار اللاعب ضمن صفوفه فى الموسم الجديد فى ظل حظر القيد المفروض بقرار صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وأكدت المصدر أن بيزيرا يمتلك عقدا مع الزمالك يمتد لمدة 3 مواسم ولا يحق له الرحيل دون موافقة النادي.

وأضافت المصدر  أن عقد اللاعب مع الزمالك لا يتضمن أي شرط جزائي كما أن الشؤون القانونية بالنادي راجعت العقد المبرم مع اللاعب بشكل فعلي.

وتابعت المصدر أن بيزيرا لا يحق له فسخ تعاقده من طرف واحد للحصول على مستحقاته المالية.

ولفتت إلى أن الزمالك قد يتخذ عقوبات قوية ضد اللاعب بسبب غيابه عن المران دون إذن.

الزمالك شيكوبانزا عبدالله السعيد معتمد جمال خوان بيزيرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

المعتمر

من شدة الحرارة.. سقوط معتمر أمام الكعبة بسبب ضربة شمس.. والأمن يتدخل لإنقاذه

السيدة تحطم السيارة

اتجوز عليا فحرقت قلبه.. سيدة تنتقم من زوجها بتحطيم سيارته لارتباطه بأخرى| شاهد

ايمان عز الدين

نكتفي بهذا القدر من الغباء.. إيمان عز الدين تكشف عن أصعب لحظات العمر

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد