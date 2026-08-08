تحذير وعقوبات قاسية.. الزمالك يظهر العين الحمرا لـ 3 نجوم سوبر

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك آخر المستجدات حول استمرار غياب 3 نجوم سوبر عن معسكر العاصمة الإدارية إستعدادا للموسم الجديد.

كان البرازيلي خوان بيزيرا نجم الزمالك طلب الرحيل إلى الدوري الإماراتي رافضا العودة إلى صفوف الزمالك.

فيما تأخر شيكوبانزا نجم الزمالك عن العودة إلى صفوف الفارس الأبيض والانضمام إلى معسكر القلعة البيضاء.

بينما دخل عبدالله السعيد فى إجازة رافضا العودة إلى صفوف الفارس الأبيض راهنا ذلك بحصوله على مستحقاته المالية المتأخرة عن الموسم الماضي.

عقوبة مضاعفة

قالت المصادر ذاته أن شيكو بانزا خالف مواعيد كثيرة أخطر بها إدارة نادي الزمالك وحدد يوم 15 أغسطس الحالي موعدا أخيرا.

لفتت المصادر أن إدارة نادي الزمالك قررت مضاعفة العقوبة عقب إرسال تحذير أخير بالعودة فى أقرب فرصة والانضمام إلى معسكر العاصمة الإدارية استعدادا للموسم الجديد.

حلول توافقية

واصلت المصادر أن عبدالله السعيد خالف عديد المواعيد للعودة إلى تدريبات الفارس الأبيض بداعي أنه عائد من عطلة صيفية.

لفتت إلى أن عبدالله السعيد لم يحصل على 80 % من مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك واشترط للعودة إلى التدريبات الخصول عليها.

شددت على أن عبدالله السعيد سيكون موجودا فى تدريبات نادى الزمالك فى أقرب فرصة حال التوصل إلى حلول توافقية وجدولة لصرف مستحقاته المالية.

موقف قانوني

أوضحت أن البرازيلي خوان بيزيرا موقف الزمالك خلال تلك الأزمة قانوني ويتمسك باستمرار اللاعب ضمن صفوفه فى الموسم الجديد فى ظل حظر القيد المفروض بقرار صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وأكدت المصدر أن بيزيرا يمتلك عقدا مع الزمالك يمتد لمدة 3 مواسم ولا يحق له الرحيل دون موافقة النادي.

وأضافت المصدر أن عقد اللاعب مع الزمالك لا يتضمن أي شرط جزائي كما أن الشؤون القانونية بالنادي راجعت العقد المبرم مع اللاعب بشكل فعلي.

وتابعت المصدر أن بيزيرا لا يحق له فسخ تعاقده من طرف واحد للحصول على مستحقاته المالية.

ولفتت إلى أن الزمالك قد يتخذ عقوبات قوية ضد اللاعب بسبب غيابه عن المران دون إذن.