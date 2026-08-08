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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

برشلونة في تحدٍ استثنائي بإيطاليا.. مباراتان و45 دقيقة تكسران قواعد كرة القدم

برشلونة
برشلونة
أمينة الدسوقي

في تجربة ودية غير مألوفة، يستعد نادي برشلونة الإسباني لخوض منافسات Friuli Venezia Giulia Cup في مدينة أوديني الإيطالية، وسط نظام استثنائي سيضع الفريق الكتالوني أمام اختبار مختلف تمامًا عن المباريات التحضيرية التقليدية.

المثير في البطولة أن برشلونة سيخوض مباراتين في اليوم نفسه، بفاصل زمني لا يتجاوز ساعة واحدة بينهما، عندما يلتقي نوتنغهام فورست الإنجليزي ثم أودينيزي الإيطالي، في مواجهة تبدو للوهلة الأولى أقرب إلى تحدي بدني سريع منها إلى بطولة ودية معتادة.

3 فرق و3 مباريات في يوم واحد

تقام النسخة الأولى من Friuli Venezia Giulia Cup، اليوم السبت 8 أغسطس 2026، على ملعب بلو إنرجي ستاديوم، معقل أودينيزي، بمشاركة ثلاثة أندية هي برشلونة، وأودينيزي، ونوتنغهام فورست.

ولأن البطولة تقام في يوم واحد، فقد لجأت اللجنة المنظمة إلى صيغة مختلفة للمباريات، إذ تستمر كل مواجهة لمدة 45 دقيقة فقط بدلًا من 90 دقيقة، وهو ما يسمح بإقامة ثلاث مباريات متتالية خلال فترة زمنية قصيرة.

بدأت المنافسات بمواجهة تجمع أودينيزي ونوتنغهام فورست عند التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة، وتخوض برشلونة المشهد أمام الفريق الإنجليزي، ثم يختتم اليوم بمواجهة برشلونة وأودينيزي في الحادية عشرة.

وهكذا، سيجد برشلونة نفسه أمام جدول غير معتاد؛ مباراة كاملة في 45 دقيقة، ثم وقت قصير للغاية لالتقاط الأنفاس قبل العودة إلى أرض الملعب لخوض مواجهة ثانية.

لماذا اختارت البطولة نظام الـ45 دقيقة؟

لا تقوم فكرة البطولة على منح الفرق مباريات ودية طويلة، وإنما على خلق منافسة قصيرة ومكثفة تجمع ثلاثة أندية في يوم واحد.

هذا النظام يمنح المدربين فرصة اختبار عدد كبير من اللاعبين في فترة زمنية محدودة، كما يسمح بإشراك عناصر شابة ولاعبين عائدين من الإصابة أو من فترات الراحة، دون تحميلهم أعباء مباراة كاملة.

وبالنسبة إلى برشلونة، فإن الأمر قد يمثل فرصة مثالية للمدرب هانزي فليك لتجربة أكثر من تشكيل والوقوف على جاهزية لاعبيه قبل انطلاق الموسم الجديد.

لا تعادل وركلات الترجيح تحسم المواجهات

ولزيادة الإثارة، لا تسمح البطولة باستمرار التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي، إذ يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء المباراة بالتعادل.

لكن المفاجأة لا تتوقف عند ذلك، لأن نظام احتساب النقاط يختلف أيضًا عن البطولات التقليدية.

فالفوز خلال الـ45 دقيقة الأصلية يمنح الفريق 3 نقاط، بينما يحصل الفائز بركلات الترجيح على نقطتين، في حين ينال الفريق الخاسر بركلات الترجيح نقطة واحدة.

وبذلك، تصبح كل دقيقة ذات قيمة، ولا يعني الوصول إلى ركلات الترجيح الخروج خالي الوفاض، وهو ما قد يجعل الحسابات النهائية للبطولة أكثر تعقيدًا وإثارة.

أوديني تستضيف تجربة كروية مختلفة

وتمنح استضافة مدينة أوديني الإيطالية للبطولة أجواء خاصة، إذ تتحول المدينة الواقعة في إقليم فريولي فينيتسيا جوليا إلى مسرح لمواجهة تجمع ثلاثة أندية من ثلاث مدارس كروية مختلفة برشلونة الإسباني، وأودينيزي الإيطالي، ونوتنغهام فورست الإنجليزي.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة باعتبارها تجربة جديدة في أجندة المباريات التحضيرية، حيث لا تركز فقط على النتيجة النهائية، وإنما تقدم صيغة سريعة ومكثفة تسمح للجماهير بمشاهدة ثلاثة أندية خلال ساعات قليلة.

كما أن إقامة المباريات على ملعب أودينيزي تضيف طابعًا جماهيريًا مميزًا، خصوصًا مع مشاركة صاحب الأرض في المنافسة أمام برشلونة وفريق إنجليزي بحجم نوتنغهام فورست.

برشلونة اختبار سريع قبل الموسم

بالنسبة إلى برشلونة، تأتي المشاركة في توقيت مهم من فترة الإعداد للموسم الجديد، إذ يسعى فليك إلى استغلال كل دقيقة ممكنة لتقييم جاهزية لاعبيه وتجربة أفكاره التكتيكية.

وقد تكون المواجهتان أمام نوتنغهام فورست وأودينيزي فرصة لمنح دقائق لعب لعدد كبير من عناصر الفريق، مع اختبار قدرة اللاعبين على التعامل مع ضغط المباريات المتتالية.

لكن التحدي الحقيقي سيكون في إدارة المجهود البدني، خاصة أن الفريق سيعود إلى الملعب بعد وقت قصير للغاية من مباراته الأولى.

بطولة قصيرة وإثارة مضاعفة

ورغم أن Friuli Venezia Giulia Cup بطولة ودية، فإن نظامها يجعلها مختلفة عن معظم تجارب ما قبل الموسم.

ثلاثة فرق، ثلاث مباريات، 45 دقيقة لكل مواجهة، وركلات ترجيح عند التعادل تركيبة تجعل يومًا واحدًا في أوديني كافيًا لصناعة بطولة كاملة.

وتُنقل مباريات برشلونة في البطولة عبر قناة TV3 في إقليم كتالونيا، ليحظى جمهور الفريق بمتابعة هذه التجربة الكروية الاستثنائية التي قد تصبح واحدة من أكثر محطات الإعداد غرابة وإثارة قبل انطلاق الموسم الجديد.

برشلونة منافسات Friuli Venezia Giulia Cup مدينة أوديني الإيطالية نوتنغهام

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