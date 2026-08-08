طقس اليوم | الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة وأتربة وارتفاع الأمواج

تشهد البلاد اليوم السبت أجواءً صيفية مستقرة، مع استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وسط تحذيرات من نشاط للرياح قد يصاحبه إثارة للأتربة والرمال وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية ببعض المناطق.

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، موضحة أن الأجواء الصيفية المستقرة مستمرة على مختلف أنحاء البلاد.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، إن درجات الحرارة تدور حول معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

الحرارة المحسوسة تصل إلى 39 درجة

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم تصل إلى 36 درجة مئوية، بينما ترتفع درجات الحرارة المحسوسة لتصل إلى نحو 39 درجة، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة ورطبة خلال ساعات النهار.

وأضافت أن الإحساس بحرارة الطقس يبدأ في التراجع مع غياب أشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الليل، بالتزامن مع نشاط الرياح الذي يساعد على تلطيف الأجواء وتحسين الإحساس بالطقس.

تحذير من الأتربة وانخفاض الرؤية

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح في بعض المناطق، مشيرة إلى أنها قد تكون محملة بالأتربة والرمال، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المتأثرة بنشاط الرياح.

كما نبهت إلى وجود ارتفاع في أمواج البحر، داعية إلى توخي الحذر أثناء التواجد على الشواطئ، ومتابعة النشرات الجوية لمعرفة تطورات حالة الطقس.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة منتصف الأسبوع

وأشارت منار غانم إلى أن البلاد تشهد ارتفاعًا طفيفًا في قيم درجات الحرارة بداية من منتصف الأسبوع وحتى نهايته، لتستمر الأجواء الحارة والرطبة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة سيظل مستمرًا حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يجعل الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من القيم المسجلة فعليًا، خاصة خلال ساعات النهار.