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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عروض بالجملة.. مدرب ريال أوفييدو يكشف مصير هيثم حسن

هيثم حسن
هيثم حسن
سارة عبد الله

كشف جوليان كاليرو، المدير الفني لفريق ريال أوفييدو الإسباني، عن موقف النادي من استمرار النجم المصري هيثم حسن، مؤكدًا أن الجهاز الفني كان يرغب في بقاء اللاعب، إلا أن الظروف الاقتصادية للنادي حالت دون ذلك.

وقال كاليرو في تصريحات لصحيفة «AS» الإسبانية: «كنا نريد استمرار النجم المصري هيثم حسن معنا، لكن الظروف الاقتصادية للنادي لا تسمح، بسبب وجود سقف محدد للرواتب وتلقي اللاعب الكثير من العروض بعد المونديال».

وأشار مدرب ريال أوفييدو إلى أن المستويات التي قدمها هيثم حسن، إلى جانب ظهوره مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، ساهمت في زيادة الاهتمام باللاعب، بعدما أصبح محط أنظار عدد من الأندية.

ويأتي رحيل هيثم حسن عن ريال أوفييدو في ظل سعي اللاعب لخوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة، بعدما لفت الأنظار بأدائه خلال الفترة الماضية.

وكان هيثم حسن قد قدم مستويات مميزة مع ريال أوفييدو، وساهم في تحقيق نتائج مهمة للفريق، قبل أن تتزايد العروض المقدمة للحصول على خدماته عقب مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم.

وتترقب الجماهير المصرية موقف هيثم حسن خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود اهتمام من عدة أندية بالتعاقد معه، في ظل ارتفاع قيمته السوقية وتطور مستواه على الساحة الأوروبية.

جوليان كاليرو ريال أوفييدو الإسباني هيثم حسن

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