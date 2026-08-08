السبكي: ندرس إنشاء مركز للجراحات التجميلية بمستشفى شرم الشيخ الدولي لجذب السياحة العلاجية

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بزيارة مجموعة إستوورلد (Esteworld Health Group)، إحدى أكبر وأعرق المؤسسات المتخصصة في الجراحات والطب التجميلي والسياحة العلاجية بالجمهورية التركية، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للسياحة العلاجية، من خلال استقطاب كبرى المؤسسات الطبية العالمية وبناء شراكات استراتيجية معها.

واطّلع الدكتور أحمد السبكي على تجربة المجموعة، التي تُعد من أبرز العلامات الطبية العالمية في هذا المجال منذ تأسيسها عام 1994، حيث تقدم خدماتها وفق أعلى المعايير الطبية العالمية في مجالات جراحات والطب التجميلي، وتستقبل آلاف المرضى الدوليين سنويًا ضمن منظومة متكاملة للسياحة العلاجية. كما تضم أكثر من 700 متخصص، وتجري أكثر من 1500 عملية وإجراء طبي شهريًا، وتمتلك مجمعًا جراحيًا متطورًا وعددًا من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بمدينة إسطنبول، إلى جانب شبكة حضور دولية تمتد إلى 35 دولة، بما يعزز مكانتها كإحدى المؤسسات الرائدة عالميًا في هذا المجال.

الاستفادة من الخبرات الدولية

وخلال الزيارة، بحث الجانبان آفاق التعاون في مجالات الجراحات التجميلية، ونقل الخبرات، والتدريب، والسياحة العلاجية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية للمجموعة في تقديم الخدمات المتخصصة بما يسهم في تطوير الخدمات الطبية المقدمة داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

وأسفرت المباحثات عن دراسة إنشاء مركز متكامل للجراحات التجميلية وزراعة الشعر بمستشفى شرم الشيخ الدولي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع مجموعة إستوورلد، ليكون أول تواجد للمجموعة في قارة أفريقيا، والثاني في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس ثقة المؤسسات الطبية العالمية في مناخ الاستثمار الصحي الذي توفره الدولة المصرية، ويدعم جهود الهيئة في ترسيخ مكانة مدينة شرم الشيخ كوجهة إقليمية ودولية للسياحة العلاجية والخدمات الطبية التخصصية.

وفي سياق متصل، زار الدكتور أحمد السبكي مجموعة مستشفيات أجيبادم (Acıbadem Healthcare Group)، أكبر مجموعة مستشفيات خاصة في تركيا، حيث بحث مع قياداتها ومن أبرزهم فلدان أورتاتش (Vıldan Ortaç)، مدير عام المستشفى، فرص الشراكة في إدارة وتشغيل مستشفى دهب الدولي الجديدة، في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتعظيم العائد من الأصول الصحية، ورفع كفاءة التشغيل، وتقديم خدمات صحية متخصصة وفق أعلى المعايير الدولية، والاستفادة من خبرات المجموعة في تطوير الخدمات الموجهة للسياحة العلاجية بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز شراكاتها مع كبرى المؤسسات الطبية العالمية، بما يدعم نقل الخبرات، واستقطاب الاستثمارات، وتوطين أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز تنافسية القطاع الصحي المصري، في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة صحية متطورة ومستدامة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضاف أن التعاون مع مجموعتي إستوورلد وأجيبادم يمثل خطوة هامة نحو توسيع الشراكات الدولية للهيئة، وتعزيز مكانة مصر كمقصد إقليمي ودولي للرعاية الصحية والسياحة العلاجية، من خلال تقديم خدمات طبية متخصصة بمعايير عالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وفتح آفاق جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويرتقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوافدين.