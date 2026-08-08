تنسيق الجامعات 2026.. التعليم العالي تحذر طلاب المرحلة الأولى من استنفاد الرغبات

مع اقتراب غلق باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، تزداد أهمية مراجعة الطلاب لترتيب رغباتهم والتأكد من إدخالها بشكل صحيح، خاصة أن أي خطأ في تسجيل الرغبات أو اختيار كليات لا تتناسب مع مجموع الطالب قد يؤثر على نتيجة الترشيح.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات هو غدًا في تمام الساعة السابعة مساءً، داعيًا الطلاب إلى الانتهاء من تسجيل رغباتهم قبل الموعد المحدد، حتى لا يتعرضوا لأي مشكلات خلال عملية التنسيق.

التعليم العالي تحذر من التأخير في تسجيل الرغبات

وأوضح الجيوشي، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك حالتين يجب على طلاب المرحلة الأولى الانتباه إليهما قبل غلق باب تسجيل الرغبات، وهما التخلف عن التسجيل واستنفاد الرغبات.

وأشار إلى أن الطالب الذي يتخلف عن تسجيل رغباته خلال الفترة المحددة قد يواجه إجراءات مختلفة في مراحل التنسيق التالية، لذلك من الضروري عدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة، وإنهاء عملية التسجيل ومراجعة الرغبات قبل انتهاء الموعد الرسمي.

ما معنى استنفاد الرغبات؟

وأوضح القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم أن استنفاد الرغبات يحدث عندما يقوم الطالب بتسجيل 75 رغبة، لكنها تكون جميعها لكليات من المتوقع أن تغلق قبل مجموع درجاته، وبالتالي لا يتم ترشيحه لأي من هذه الرغبات.

وأضاف أن الطالب في هذه الحالة قد تتم إعادة تنسيقه في مرحلة لاحقة، وهو ما يجعل ترتيب الرغبات وفقًا لمجموع الطالب والحدود المتوقعة للقبول أمرًا في غاية الأهمية.

نصيحة مهمة قبل ترتيب الرغبات

ونصح الجيوشي الطلاب بضرورة الاطلاع على تنسيق العام الماضي قبل البدء في ترتيب رغباتهم، للتعرف على الحدود التقريبية للقبول بالكليات المختلفة، ومقارنة هذه الحدود بمجموع الطالب.

وأكد أن هذه الخطوة تساعد الطالب على ترتيب رغباته بصورة أكثر واقعية، وتجنب وضع جميع الرغبات في كليات يتوقع أن تتجاوز الحدود الخاصة بها مجموع الطالب، بما قد يعرضه لخطر استنفاد الرغبات.

هل درجات التظلم تؤثر على التنسيق؟

وفيما يتعلق بالطلاب الذين يتقدمون بتظلمات على نتائج الثانوية العامة، أوضح الجيوشي أن الطالب الذي يسجل رغباته في المرحلة الأولى ثم يحصل على درجات إضافية نتيجة التظلم، ويصبح مجموعه الجديد مؤهلًا للالتحاق بكلية أعلى من الكلية التي تم ترشيحه لها، يمكنه دخول الكلية الأعلى دون وجود مشكلة.

وأكد أن زيادة درجات الطالب بعد التظلم لا تعوق استفادته من مجموعه الجديد في عملية التنسيق، موضحًا أن الطالب يمكنه الاستفادة من الدرجات التي حصل عليها بعد التظلم إذا أصبح مجموعُه الجديد يؤهله للالتحاق بكلية أعلى.

لا تنتظر حتى اللحظات الأخيرة

وشدد القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق على أهمية أن يراجع الطلاب رغباتهم جيدًا قبل الموعد النهائي، والتأكد من تسجيل العدد المطلوب من الرغبات وترتيبها وفقًا للمجموع والحدود التقريبية للقبول.

وأكد أن الالتزام بالموعد المحدد ومراجعة الرغبات قبل غلق باب التسجيل يساعدان الطلاب على تجنب المشكلات المرتبطة بالتنسيق، خاصة ما يتعلق بالتخلف عن التسجيل أو استنفاد الرغبات.