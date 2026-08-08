محافظ أسيوط: ختام ورش التدريب للتعليم المدني بمركزي شباب ناصر وأبنوب

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء وعي النشء والشباب وتنمية قدراتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم البرامج والأنشطة التي تسهم في إعداد جيل واعي يمتلك قيم المواطنة والانتماء، وقادر على المشاركة الإيجابية في خدمة مجتمعه ووطنه.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، ومن خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني، اختتمت فعاليات الورش التدريبية لبرنامج التعليم المدني بمركزي شباب ناصر ومركز التنمية الشبابية بأبنوب، وذلك ضمن البرنامج الذي تنفذه الإدارة المركزية للتعليم المستمر ومشاركة النشء والشباب "الإدارة العامة لبناء وتنمية القيادات الشبابية"، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وفي إطار خطة التنفيذ خلال شهر أغسطس 2026 بعدد 10 مراكز شباب على مستوى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن الورش التدريبية شهدت مشاركة متميزة من النشء والشباب، وتضمنت العديد من الجلسات التدريبية والأنشطة التفاعلية التي استهدفت تنمية الوعي المدني، وتعزيز قيم المواطنة، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، وتنمية روح المبادرة، إلى جانب دعم قيم الولاء والانتماء، وترسيخ الهوية المصرية والقومية، ونشر ثقافة التسامح، وتقبل الآخر، واحترام الحريات العامة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن البرنامج استهدف النشء من الفئة العمرية (12–18 عامًا) والشباب من (18–29 عامًا)، حيث يحصل المشاركون على شهادات معتمدة عقب اجتياز البرنامج، مع إتاحة الفرصة للمتميزين للمشاركة في المؤتمر القومي للتعليم المدني الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية مؤهلة وقادرة على المشاركة الفاعلة في مختلف القضايا المجتمعية.

وثمن محافظ أسيوط جهود وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة في تنفيذ البرامج الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وصقل مهاراتهم، مؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم الدعم الكامل لكافة المبادرات والبرامج التي تستثمر في الإنسان، وتسهم في بناء الشخصية المصرية الواعية، تنفيذًا لرؤية الدولة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.