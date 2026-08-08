"التعليم العالي": الحدود الدنيا للقبول بالكليات سيتم تحديدها بعد انتهاء تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى

قال الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على مكتب التنسيق، إنه لا توجد حتى الآن أي تفاصيل نهائية بشأن الحدود الدنيا للقبول بالكليات، نظرًا لاستمرار عملية تسجيل الرغبات، مشيرًا إلى أن الحدود الدنيا سيتم تحديدها بعد انتهاء مرحلة التسجيل وإعلان النتائج

ودعا الجيوشي - في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (اكسترا نيوز) - طلاب المرحلة الحالية سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم قبل غلق باب التنسيق في تمام الساعة السابعة مساء غدٍ الأحد، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

وأكد ضرورة أن يطلع الطلاب على تنسيق العام الماضي قبل ترتيب رغباتهم، حتى يتمكنوا من اختيار الكليات بصورة أكثر دقة، وتجنب وضع كليات قد تكون حدودها الدنيا أعلى من مجموعهم.

وطالب المشرف على مكتب التنسيق الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم حتى الآن، الإسراع في إتمام عملية التسجيل وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، موضحًا أن تأخر عدد من الطلاب عن التسجيل قد يؤثر على الحدود الدنيا التي ستنتج عنها عملية التنسيق.

ولفت إلى أن منصات وزارة التعليم العالي توفر الأدلة والإرشادات اللازمة لمساعدة الطلاب على تسجيل رغبات التنسيق بشكل صحيح، مؤكدًا أهمية الاستفادة منها والتأكد من إتمام عملية التسجيل قبل غلق باب التنسيق.