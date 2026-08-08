قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل
بقوة 1.578 حصانًا.. بوجاتي تكشف الستار عن ديسترييه الجديدة
برلماني: تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن يؤكد قوة المنتج المصري عالميًا
قرعة شقق تعاونيات الإسكان بالعاشر من رمضان 17 أغسطس.. التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأمم المتحدة: لا حل عسكريًا لأزمة إيران.. والتفاوض الطريق الوحيد للتسوية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية لا ترى وجود حل عسكري للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، مشددًا على أن التفاوض والحوار الدبلوماسي يمثلان الطريق الوحيد للوصول إلى تسوية نهائية للأزمة.

وقال فرحان حق، في مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن الأمم المتحدة تؤكد أهمية اللجوء إلى الحوار والتفاوض من أجل معالجة الخلافات القائمة، موضحًا أن الحلول العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى تسوية مستدامة للأزمة.

الأمم المتحدة تؤكد أهمية الحوار

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الطريق نحو إنهاء الأزمة يتطلب استمرار الجهود الدبلوماسية، وفتح قنوات للحوار بين الأطراف المعنية، بما يساعد على الوصول إلى تفاهمات تقلل من حدة التوتر وتمنع اتساع رقعة الصراع.

وشدد على أن المنظمة الدولية تدعم كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، مؤكداً أن استمرار المسار الدبلوماسي يمثل الخيار الأفضل للتعامل مع الأزمة.

ضرورة عودة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران

وأشار فرحان حق إلى الدور المحوري الذي لعبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة ملف البرنامج النووي الإيراني، مشددًا على ضرورة السماح للوكالة بالعودة إلى إيران واستئناف عمليات التفتيش المتعلقة بالأنشطة النووية.

وأوضح أن وجود آلية للرقابة والتفتيش يسهم في توفير قدر أكبر من الوضوح بشأن الأنشطة النووية، ويدعم الجهود الدولية الرامية إلى التعامل مع الملف عبر القنوات الدبلوماسية.

تراجع حدة التوتر في المنطقة

وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام أن الأمم المتحدة ترحب دائمًا بأي خطوات من شأنها خفض التصعيد وتقليل حدة النزاعات في المنطقة.

وأشار إلى وجود تراجع في مستوى التوتر خلال الأيام الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب عدد من الجبهات الأخرى في المنطقة، من بينها لبنان واليمن.

وشدد على ضرورة استمرار هذا المسار وصولًا إلى إنهاء التصعيد بشكل كامل، والعمل على تثبيت التهدئة ومنع عودة التوتر إلى المنطقة مرة أخرى.

دور أممي لمنع توسع دائرة الحرب

وأوضح فرحان حق أن الأمم المتحدة تضطلع بدور رقابي وإنساني من خلال مكاتبها المنتشرة في عدد من الدول، مشيرًا إلى أن الفرق الأممية الموجودة في لبنان واليمن تعمل على متابعة تنفيذ اتفاقيات وقف إطلاق النار، والمساهمة في منع توسع دائرة الحرب.

وأضاف أن الأمم المتحدة تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة، في إطار جهودها الرامية إلى دعم التهدئة والحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة.

اتصالات مع المسؤولين الإيرانيين

ولفت نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى وجود تواصل مستمر مع مختلف الأطراف، بما في ذلك عقد لقاءات لمسؤولين أمميين مع مسؤولين إيرانيين.

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أجرى كذلك مناقشات مع وزير الخارجية الإيراني بشأن تطورات الأزمة، في إطار المساعي الأممية لدعم الحوار والدفع باتجاه الحلول الدبلوماسية.

وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل العمل من أجل خفض التوتر ومنع اتساع نطاق الصراع، مع التشديد على أن التفاوض والتسوية الدبلوماسية يظلان السبيل الأساسي للوصول إلى حل نهائي للأزمة.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة القاهرة الإخبارية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

«غور في داهية».. فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

بهية

بهية تحسم الجدل بشأن علاج الأجنبيات: التبرعات مخصصة للمصريات غير القادرات

مشروع

22 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ مشروع سكني جديد بالقاهرة الجديدة

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد