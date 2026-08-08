الأمم المتحدة: لا حل عسكريًا لأزمة إيران.. والتفاوض الطريق الوحيد للتسوية

أكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية لا ترى وجود حل عسكري للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، مشددًا على أن التفاوض والحوار الدبلوماسي يمثلان الطريق الوحيد للوصول إلى تسوية نهائية للأزمة.

وقال فرحان حق، في مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن الأمم المتحدة تؤكد أهمية اللجوء إلى الحوار والتفاوض من أجل معالجة الخلافات القائمة، موضحًا أن الحلول العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى تسوية مستدامة للأزمة.

الأمم المتحدة تؤكد أهمية الحوار

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الطريق نحو إنهاء الأزمة يتطلب استمرار الجهود الدبلوماسية، وفتح قنوات للحوار بين الأطراف المعنية، بما يساعد على الوصول إلى تفاهمات تقلل من حدة التوتر وتمنع اتساع رقعة الصراع.

وشدد على أن المنظمة الدولية تدعم كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، مؤكداً أن استمرار المسار الدبلوماسي يمثل الخيار الأفضل للتعامل مع الأزمة.

ضرورة عودة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران

وأشار فرحان حق إلى الدور المحوري الذي لعبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة ملف البرنامج النووي الإيراني، مشددًا على ضرورة السماح للوكالة بالعودة إلى إيران واستئناف عمليات التفتيش المتعلقة بالأنشطة النووية.

وأوضح أن وجود آلية للرقابة والتفتيش يسهم في توفير قدر أكبر من الوضوح بشأن الأنشطة النووية، ويدعم الجهود الدولية الرامية إلى التعامل مع الملف عبر القنوات الدبلوماسية.

تراجع حدة التوتر في المنطقة

وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام أن الأمم المتحدة ترحب دائمًا بأي خطوات من شأنها خفض التصعيد وتقليل حدة النزاعات في المنطقة.

وأشار إلى وجود تراجع في مستوى التوتر خلال الأيام الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب عدد من الجبهات الأخرى في المنطقة، من بينها لبنان واليمن.

وشدد على ضرورة استمرار هذا المسار وصولًا إلى إنهاء التصعيد بشكل كامل، والعمل على تثبيت التهدئة ومنع عودة التوتر إلى المنطقة مرة أخرى.

دور أممي لمنع توسع دائرة الحرب

وأوضح فرحان حق أن الأمم المتحدة تضطلع بدور رقابي وإنساني من خلال مكاتبها المنتشرة في عدد من الدول، مشيرًا إلى أن الفرق الأممية الموجودة في لبنان واليمن تعمل على متابعة تنفيذ اتفاقيات وقف إطلاق النار، والمساهمة في منع توسع دائرة الحرب.

وأضاف أن الأمم المتحدة تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة، في إطار جهودها الرامية إلى دعم التهدئة والحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة.

اتصالات مع المسؤولين الإيرانيين

ولفت نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى وجود تواصل مستمر مع مختلف الأطراف، بما في ذلك عقد لقاءات لمسؤولين أمميين مع مسؤولين إيرانيين.

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أجرى كذلك مناقشات مع وزير الخارجية الإيراني بشأن تطورات الأزمة، في إطار المساعي الأممية لدعم الحوار والدفع باتجاه الحلول الدبلوماسية.

وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل العمل من أجل خفض التوتر ومنع اتساع نطاق الصراع، مع التشديد على أن التفاوض والتسوية الدبلوماسية يظلان السبيل الأساسي للوصول إلى حل نهائي للأزمة.