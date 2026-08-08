واقعة طريفة .. ولادة مفاجئة داخل توك توك بالقليوبية .. ما القصة؟

شهدت محافظة القليوبية واقعة طريفة حيث تعرضت سيدة للولادة المفاجئة داخل مركبة التوك توك امام الوحدة المحلية ..

ولادة مفاجئة

نجح الفريق الطبي بوحدة طب الأسرة بقرية تصفا التابعة للإدارة الصحية بكفر شكر، في إنقاذ أم ومولودتها، بعد تعرض السيدة، وهي بكرية، لولادة طبيعية مفاجئة أمام الوحدة الصحية أثناء وجودها داخل مركبة «توك توك».

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور إسحاق جميل إسحاق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبإشراف الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة دينا عماد، مدير الإدارة الصحية بكفر شكر.

وفور ملاحظة الحالة، تحرك الفريق الطبي على الفور، وقدم التدخلات الطبية اللازمة، حيث جرى فصل المولودة وربط الحبل السري وفقًا للإجراءات الطبية المتبعة، ثم نقل الأم وطفلتها إلى داخل الوحدة الصحية لاستكمال الرعاية الطبية والتعامل مع خروج المشيمة، مع متابعة العلامات الحيوية للأم والمولودة حتى استقرت حالتهما الصحية.

الأم وطفلتها تتمتعان بحالة صحية جيدة

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أن الأم وطفلتها تتمتعان بحالة صحية جيدة، مشيرة إلى أن سرعة التعامل مع الحالة منذ اللحظات الأولى أسهمت في الحفاظ على سلامتهما.

وتوجهت المديرية بخالص الشكر والتقدير إلى الفريق الطبي بوحدة طب الأسرة بتصفا، وعلى رأسهم الدكتورة ندى والدكتور أسامة، وجميع أفراد الفريق، لما أظهروه من سرعة استجابة وكفاءة ومهنية في التعامل مع الحالة الطارئة.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية استمرار رفع درجة الاستعداد بمختلف المنشآت الصحية، وتعزيز جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وسريعة للمواطنين.