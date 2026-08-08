توتنهام يغازل مرموش.. هل يكتب نجم مصر فصلًا جديدًا في الدوري الإنجليزي؟

عاد اسم عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الواجهة من جديد في سوق الانتقالات الصيفية بعدما كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي توتنهام هوتسبير في محادثات مع إدارة السيتيزنز بشأن إمكانية التعاقد مع نجم منتخب مصر خلال الفترة الحالية.

يأتي اهتمام توتنهام بمرموش في ظل رغبة النادي اللندني في تدعيم خطه الهجومي وإضافة عناصر جديدة قادرة على منح الفريق حلولًا هجومية مختلفة خاصة مع امتلاك اللاعب المصري القدرة على شغل أكثر من مركز داخل الخط الأمامي.

ورغم أن مرموش يرتبط بعقد طويل الأمد مع مانشستر سيتي فإن وضعه داخل الفريق الإنجليزي جعل مستقبله محل اهتمام عدد من الأندية خاصة بعدما واجه منافسة قوية على حجز مكان أساسي في تشكيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

لكن هل يتحول اهتمام توتنهام إلى عرض رسمي؟ وهل يوافق مانشستر سيتي على التخلي عن أحد أبرز نجوم منتخب مصر؟

توتنهام يبدأ التحرك نحو مرموش

ووفقًا لما كشفه خبير الانتقالات فابريزيو رومانو فإن توتنهام يضع تدعيم الأجنحة ضمن أولوياته في سوق الانتقالات الحالية على أن يعيد النادي تقييم موقفه من التعاقد مع مهاجم جديد بعد الانتهاء من هذا الملف.

وأوضح رومانو أن مرموش موجود بالفعل ضمن قائمة اهتمامات توتنهام وأن النادي أجرى محادثات مع مانشستر سيتي بشأن إمكانية انتقال اللاعب في بداية فترة الانتقالات.

وتشير هذه الخطوة إلى أن اهتمام النادي اللندني ليس مجرد متابعة للاعب وإنما وصل إلى مرحلة التواصل مع ناديه لمعرفة مدى إمكانية إتمام الصفقة.

لكن المحادثات لم تسفر حتى الآن عن اتفاق نهائي في ظل تمسك مانشستر سيتي باللاعب وعدم وجود رغبة واضحة في التخلي عنه خلال الصيف الحالي.

مانشستر سيتي لا يريد بيع مرموش

على الجانب الآخر لا يبدو أن مانشستر سيتي مستعد للتفريط بسهولة في خدمات مرموش فاللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد مع النادي حتى عام 2029 وهو ما يمنح الإدارة الإنجليزية موقفًا قويًا في أي مفاوضات محتملة بشأنه.

كما أن مرموش يمثل جزءًا من خطط الفريق على المدى الطويل خاصة أن إدارة النادي دفعت مبلغًا كبيرًا للتعاقد معه من آينتراخت فرانكفورت في يناير 2025 بعد المستوى اللافت الذي قدمه اللاعب في الدوري الألماني.

وبالتالي فإن انتقال مرموش إلى توتنهام لن يكون سهلًا إذ سيكون على النادي اللندني تقديم عرض مالي قوي لإقناع مانشستر سيتي بالتخلي عن اللاعب.

لماذا يريد توتنهام التعاقد مع مرموش؟

يملك مرموش مجموعة من الخصائص التي تجعله مناسبًا لاحتياجات توتنهام فاللاعب لا يقتصر دوره على مركز رأس الحربة وإنما يستطيع التحرك على الجناحين كما يمكن توظيفه كمهاجم ثانٍ خلف رأس الحربة.

هذه المرونة التكتيكية تمنح الجهاز الفني خيارات متعددة خصوصًا خلال المباريات التي يحتاج فيها الفريق إلى تغيير طريقة اللعب أو زيادة القوة الهجومية.

كما يتمتع مرموش بسرعة كبيرة وقدرة واضحة على استغلال المساحات خلف المدافعين وهي ميزة مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يعتمد بدرجة كبيرة على سرعة التحولات الهجومية.

مرموش.. رحلة الصعود من فرانكفورت إلى مانشستر

لم يكن وصول عمر مرموش إلى مانشستر سيتي من قبيل الصدفة وإنما جاء نتيجة تطور لافت في مستواه خلال تجربته مع آينتراخت فرانكفورت.

وخلال موسم 2023-2024 ساهم المهاجم المصري في 23 هدفًا خلال 39 مباراة خاضها مع الفريق الألماني في مختلف المسابقات ليبدأ اسمه في جذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

لكن الانفجار الحقيقي في أرقامه جاء خلال النصف الأول من موسم 2024-2025 عندما نجح في تسجيل 20 هدفًا وصناعة 13 هدفًا خلال 26 مباراة فقط في جميع البطولات.

هذه الأرقام جعلت مرموش واحدًا من أكثر المهاجمين المطلوبين في أوروبا قبل أن يحسم مانشستر سيتي السباق لصالحه ويتعاقد معه في يناير 2025.

بداية صعبة في مانشستر سيتي

وبعد انتقاله إلى الدوري الإنجليزي واجه مرموش تحديًا مختلفًا تمامًا فاللعب تحت قيادة بيب جوارديولا داخل فريق يضم مجموعة كبيرة من النجوم ليس مهمة سهلة خصوصًا أن المنافسة على المراكز الهجومية قوية للغاية.

ولم يحصل مرموش على الاستمرارية التي كان يتمناها حيث وجد نفسه في كثير من الأحيان خارج التشكيل الأساسي واضطر إلى منافسة عدد كبير من الأسماء للحصول على دقائق اللعب.

وبحسب التقارير بدأ مرموش 10 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي وهو رقم يعكس صعوبة تثبيت أقدامه بشكل كامل داخل تشكيل مانشستر سيتي.

ورغم ذلك ظل اللاعب يحظى بثقة الجهاز الفني كما استمر في الظهور مع منتخب مصر وتقديم مستويات جيدة على المستوى الدولي.

هل يحتاج مرموش إلى الرحيل؟

هنا يبرز السؤال الأهم في مستقبل اللاعب فمن الناحية الفنية يمتلك مرموش الإمكانيات التي تؤهله للعب في مانشستر سيتي لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى الحصول على دقائق لعب أكثر واستمرارية أكبر.

والانتقال إلى توتنهام قد يمنحه فرصة أكبر للمشاركة خاصة إذا كان النادي اللندني ينظر إليه باعتباره أحد العناصر الأساسية في مشروعه الهجومي.

لكن الرحيل عن مانشستر سيتي في هذه المرحلة قد يحمل مخاطرة أيضًا لأن اللاعب لا يزال في مرحلة مهمة من مسيرته وقد يكون قادرًا على المنافسة بقوة للحصول على مكان أساسي في الموسم المقبل.

ومن هنا سيكون القرار النهائي مرتبطًا برؤية اللاعب والجهاز الفني وإدارة النادي.

مرموش يمتلك سلاح السرعة

من أبرز نقاط القوة في أسلوب مرموش قدرته على استغلال سرعته في التحولات فاللاعب يستطيع الانطلاق من الخلف إلى الأمام بسرعة كبيرة كما يجيد التحرك خلف المدافعين وخلق المساحات لنفسه ولزملائه.

ويملك كذلك قدرة جيدة على التعامل مع الكرة تحت الضغط إلى جانب مهاراته في المراوغة والتسديد.

كما أن مرموش يستطيع تشكيل خطورة من خارج منطقة الجزاء وهو ما يمنح الفريق الذي يلعب له خيارًا إضافيًا عندما يجد صعوبة في اختراق الدفاعات المتكتلة.

قدم يمنى.. وأدوار هجومية متعددة

يعتمد مرموش بشكل أساسي على قدمه اليمنى لكن ذلك لم يمنعه من اللعب في أكثر من مركز فهو يستطيع المشاركة كمهاجم صريح كما يمكن الدفع به على الجناحين أو كمهاجم ثانٍ.

وتمنحه هذه القدرة مرونة كبيرة في التحرك داخل الملعب وتسمح للمدرب بتغيير مركزه أثناء المباراة دون الحاجة إلى استبداله.

وهذه الميزة تحديدًا قد تكون أحد أسباب اهتمام توتنهام باللاعب المصري خاصة أن النادي يبحث عن عناصر قادرة على تقديم أكثر من وظيفة في الخط الهجومي.

خطورة مرموش لا تتوقف عند تسجيل الأهداف

إلى جانب أهدافه وتمريراته الحاسمة يمتلك مرموش مجموعة أخرى من المميزات الفنية فاللاعب يبذل مجهودًا كبيرًا في الضغط على مدافعي المنافس ويجيد التحرك دون كرة وهي أدوار أصبحت ضرورية بالنسبة للمهاجم في كرة القدم الحديثة.

كما يتمتع بقدرة جيدة على تنفيذ الكرات الثابتة بالإضافة إلى التسديد من المسافات البعيدة.

وبالتالي فإن قيمته لا تقتصر على وجوده داخل منطقة الجزاء وإنما يمكن أن يصنع الخطورة من مناطق مختلفة في الثلث الهجومي.

القيمة المالية تعقد مهمة توتنهام

ويمثل المقابل المالي أحد أهم العوامل التي قد تقف أمام انتقال مرموش إلى توتنهام وتُقدر القيمة السوقية للاعب بنحو 43 مليون جنيه إسترليني وفقًا للبيانات الواردة في المادة الأصلية في الوقت الذي يمتلك فيه مانشستر سيتي عقدًا طويلًا مع اللاعب حتى 2029.

وبالتالي فإن النادي الإنجليزي ليس مضطرًا إلى البيع ما يعني أن توتنهام قد يحتاج إلى تقديم عرض كبير لإقناع إدارة «السيتيزنز» بفتح باب المفاوضات الجادة.

كما أن مانشستر سيتي قد يفضل الاحتفاظ باللاعب بدلًا من بيعه خاصة إذا رأى الجهاز الفني أنه لا يزال قادرًا على تقديم الإضافة المطلوبة.

منتخب مصر.. مرموش في مكان آخر

ورغم الصعوبات التي واجهها اللاعب على مستوى المشاركة مع مانشستر سيتي فإن وضعه مع منتخب مصر مختلف تمامًا.

فمرموش أصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيل المنتخب ويعتمد عليه الجهاز الفني بصورة واضحة لما يمتلكه من سرعة وقدرة على صناعة الفارق.

كما أن مشاركته المستمرة مع المنتخب تمنحه فرصة للحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية حتى في الفترات التي تقل فيها مشاركاته مع النادي الإنجليزي.

ويمثل ذلك عاملًا مهمًا في مسيرة اللاعب خاصة مع ارتباطه بطموحات كبيرة مع منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.