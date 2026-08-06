بعد محمد صلاح.. رئيس طرابزون يحسم الجدل حول صفقة مرموش

حسم إرتوجرول دوجان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن الأنباء التي ربطت ناديه بالدخول في مفاوضات للتعاقد مع عدد من الأسماء البارزة في سوق الانتقالات الصيفية، وعلى رأسهم المصري عمر مرموش، إلى جانب داروين نونيز وألكسندر سورلوث.

وجاءت تصريحات رئيس النادي في ظل تزايد التكهنات حول تحركات طرابزون سبور لتدعيم صفوفه بلاعبين أصحاب خبرات وإمكانات كبيرة، استعدادًا للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد.

أكد دوجان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إدارة النادي لم تبدأ أي مفاوضات رسمية مع الثلاثي عمر مرموش وداروين نونيز وألكسندر سورلوث، نافيًا ما تم تداوله في وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة.

وقال رئيس طرابزون سبور إن النادي لا يجري في الوقت الحالي أي اتصالات مع هؤلاء اللاعبين، موضحًا أن كل ما يتم تداوله بشأن وجود مفاوضات لا يعكس الواقع، وأن الملف لم يدخل مرحلة التفاوض حتى الآن.

ورغم نفيه وجود مفاوضات حالية، لم يستبعد رئيس النادي إمكانية إعادة تقييم هذه الأسماء في المستقبل، مشيرًا إلى أن الإدارة قد تنظر في الأمر لاحقًا إذا توافرت الظروف المناسبة، بما يتماشى مع احتياجات الفريق وخططه الفنية.

وتعكس هذه التصريحات أن إدارة طرابزون سبور تفضل التريث قبل اتخاذ أي خطوات رسمية في سوق الانتقالات، مع استمرار دراسة الخيارات المتاحة لتدعيم الفريق بأفضل العناصر الممكنة.

وتسعى إدارة طرابزون سبور إلى بناء فريق قادر على المنافسة بقوة خلال الموسم المقبل، لكنها في الوقت ذاته تعتمد سياسة مدروسة في ملف الصفقات، بعيدًا عن التسرع أو الانسياق وراء الشائعات.

وبذلك، وضع رئيس النادي حدًا للتقارير التي تحدثت عن وجود مفاوضات مع عمر مرموش وداروين نونيز وألكسندر سورلوث، مؤكدًا أن هذه الأسماء ليست ضمن مفاوضات رسمية في الوقت الراهن، مع ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية دراسة الملف مستقبلًا وفقًا لاحتياجات النادي وتطورات سوق الانتقالات.



