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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد طرح نيسان مجنايت.. 5 سيارات SUV المدمجة بالسوق المصري

سيارات SUV المدمجة
سيارات SUV المدمجة
كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا من دفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏5 سيارات ‏SUV‏ المدمجة بالسوق المصري ‏ بعد طرح النيسان مجنايت.


1- نيسان مجانيت

تعتمد على محرك تيربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1000 سي سي، يولد قوة 99 ‏حصانًا وعزم دوران 152 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ‏CVT، مع ‏متوسط استهلاك وقود يبلغ 17.9 كيلومترًا لكل لتر.‏

أما عن سعر السيارة الرسمي داخل السوق المصري، فياتي كالتالي: 

- الفئة الأولي بسعر 788,000 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 848,000 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر ‏868,000 جنيه

- الفئة الرابعة بسعر ‏888,000 جنيه

2- جيلي GX3 Pro

تأتي جيلي GX3 Pro بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد 102 حصان، مع عزم دوران يبلغ 142 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي. وتوفر السيارة تجهيزات مناسبة لفئتها مع تصميم كروس أوفر مدمج يستهدف الاستخدام اليومي.

أما عن سعر السيارة الرسمي داخل السوق المصري، فتاتي بفئة سعرية واحدة بـ 790 ألف جنيه.

3- جاك JS2

تعتمد جاك JS2 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 113 حصانًا وعزم دوران 146 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي، وتعد من الخيارات الاقتصادية في فئة الـSUV المدمجة.

أما عن سعر السيارة الرسمي داخل السوق المصري، فتاتي بفئة سعرية واحدة بـ ‏‏800 ألف جنيه.‏

4- رينو كارديان

تأتي رينو كارديان بمحرك تيربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر يولد 100 حصان وعزم 142 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي. كما تتميز بخلوص أرضي يبلغ 209 مم، وصندوق أمتعة بسعة 410 لترات، ما يجعلها مناسبة للاستخدام العائلي والرحلات.

أما عن سعر السيارة الرسمي داخل السوق المصري، فياتي كالتالي: ‏

‏- الفئة الأولي بسعر ‏ 875,000 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر ‏ 930,000 جنيه

‏- الفئة الثالثة بسعر ‏ 990,000 جنيه

5- كايي X3 Pro

تعتمد كايي X3 Pro على محرك تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 156 حصانًا وعزم 230 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة CVT يحاكي 9 سرعات. كما تتوفر بفئة أخرى بمحرك تنفس طبيعي بقوة 118 حصانًا.

أما عن سعر السيارة الرسمي داخل السوق المصري، فياتي كالتالي: ‏

‏- الفئة الأولي بسعر ‏‏899.990 ‏ جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر ‏‏959.990 ‏ جنيه

سوق السيارات المصري السيارات الاقتصادية نيسان مجانيت جيلي GX3 PRO جاك JS2 رينو كارديان كايي X3 Pro

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