صدمة بالوسط الرياضي.. صاعقة برق تنهي حياة لاعب خلال مباراة في تايلاند

شهدت إحدى المباريات المحلية في تايلاند حادثًا مأساويًا بعدما توفي اللاعب صفوان عاوي، مهاجم نادي يالا، إثر تعرضه لصاعقة برق مباشرة أثناء سير اللقاء، في واقعة صدمت الوسط الرياضي وأثارت حالة واسعة من الحزن.

وقعت الحادثة خلال مباراة أقيمت ضمن بطولة محلية تضم فرقًا من تايلاند وماليزيا، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية. وأظهر مقطع مصور لحظة سقوط الصاعقة على أرض الملعب، ما أدى إلى حالة من الذعر بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري، قبل أن تتوقف المباراة على الفور.

أكدت السلطات أن اللاعب صفوان عاوي، الذي يشغل مركزي الجناح والمهاجم، تعرض لإصابة بالغة جراء الصاعقة، وتم نقله سريعًا إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته الخطيرة. كما أسفر الحادث عن إصابة اثني عشر لاعبًا آخرين بحروق وإصابات متفاوتة، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة، بينما خضع بعضهم للملاحظة الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية.

أصدر نادي يالا بيانًا نعى فيه لاعبه الراحل، معربًا عن بالغ حزنه لفقدان أحد عناصر الفريق، ومقدمًا خالص التعازي إلى أسرة اللاعب وزملائه ومحبيه، مؤكدًا أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للنادي ولكرة القدم المحلية.

تأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه دول جنوب شرق آسيا ذروة موسم الأمطار والرياح الموسمية، الذي يمتد عادة من شهر مايو حتى أكتوبر، ويتسبب في عواصف رعدية متكررة وأمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة. ويجدد الحادث الدعوات إلى تشديد إجراءات السلامة وإيقاف المنافسات الرياضية فور ظهور مؤشرات الطقس الخطرة، حفاظًا على سلامة اللاعبين وجميع الحاضرين.



