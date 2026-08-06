شكرا ليس لدي زوجة.. ياسين بونو يؤكد انفصاله عن إيمان خلاد والدة نجله

حسم الحارس الدولي المغربي ياسين بونو الجدل الدائر حول وضعه العائلي، بعدما أثار تفاعلًا واسعًا عبر حسابه على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، من خلال رد مقتضب على أحد المتابعين أكد فيه أنه لا يعيش حاليًا في إطار علاقة زوجية، وهو التعليق الذي اعتبره كثيرون أول إشارة واضحة إلى انتهاء علاقته بوالدة نجله إسحاق.

وجاء رد بونو بعد أن وجه إليه أحد المتابعين تعليقًا يتعلق بزوجته، ليجيب قائلًا: «شكرًا، لكن ليست لدي زوجة». ولم يحتج الرد إلى كلمات كثيرة حتى ينتشر بسرعة بين الجماهير ووسائل الإعلام، التي رأت فيه تأكيدًا غير مباشر لما تم تداوله خلال الأشهر الماضية بشأن انفصاله عن إيمان خلاد.

وكانت تقارير متداولة قد تحدثت في وقت سابق عن انتهاء العلاقة بين ياسين بونو وإيمان خلاد، والدة ابنه إسحاق، إلا أن الطرفين التزما الصمت طوال الفترة الماضية، وفضلا عدم الإدلاء بأي تصريحات رسمية أو توضيحات بشأن حياتهما الخاصة، وهو ما أبقى الباب مفتوحًا أمام التكهنات.

ورغم تزايد الاهتمام الجماهيري والإعلامي بحياة بونو الشخصية، فإن الحارس المغربي حافظ على نهجه المعتاد في الفصل بين حياته الخاصة ومسيرته الرياضية، مكتفيًا بالتركيز على التزاماته داخل المستطيل الأخضر، دون الدخول في تفاصيل تتعلق بأسرته أو أسباب الانفصال.

وأثار تعليق بونو موجة كبيرة من التفاعل بين المتابعين، حيث اعتبر البعض أن الرسالة وضعت حدًا للشائعات، بينما رأى آخرون أنها تؤكد احترام اللاعب لخصوصيته ورغبته في عدم الخوض في تفاصيل شخصية أمام الرأي العام.

ويعد ياسين بونو من أبرز نجوم الكرة المغربية في السنوات الأخيرة، إذ يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، ما يجعل أي تصريح يصدر عنه محل اهتمام واسع، سواء تعلق بمشواره الرياضي أو بحياته الشخصية، وهو ما حدث مجددًا بعد تعليقه الأخير الذي أنهى حالة الجدل بشأن وضعه العائلي.



