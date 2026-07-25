قرار مفاجئ في الهلال.. هل انتهى مشوار ياسين بونو مع الزعيم؟

كشفت تقارير صحفية مغربية عن اقتراب الحارس الدولي المغربي ياسين بونو من الرحيل عن صفوف الهلال السعودي، في ظل دراسة إدارة النادي إجراء تعديلات على قائمة اللاعبين الأجانب خلال الموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكره موقع "لو سيت أنفو سبورت" المغربي، فإن إدارة الهلال تدرس رفع اسم ياسين بونو من القائمة المحلية، مع الإبقاء عليه للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا فقط، وذلك لإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعب أجنبي جديد.

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تأتي بعد تعاقد الهلال مع الحارس السعودي محمد العويس، وهو ما يمنح النادي مرونة أكبر في إعادة ترتيب قائمته المحلية وفقًا للوائح.

وأشار الموقع إلى أن بونو لا يرحب بفكرة الاكتفاء بالمشاركة في البطولة الآسيوية فقط، حيث يرغب في الاستمرار بالمشاركة بشكل منتظم في جميع البطولات.

وأضاف التقرير أن استمرار هذا التوجه قد يدفع الحارس المغربي إلى الرحيل عن الهلال خلال فترة الانتقالات الحالية، خاصة في ظل وجود اهتمام من عدة أندية تسعى للتعاقد معه.