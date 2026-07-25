70 مليون جنيه.. قرارات حاسمة من اتحاد الكرة فى اجتماع ساخن

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، برنامجًا متكاملًا لدعم الأندية الجماهيرية والشعبية بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار إستراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تعزيز قاعدة كرة القدم المصرية، ودعم الأندية صاحبة الجماهيرية والتاريخ، وتحفيز المنافسة في مختلف المسابقات.

ويبلغ إجمالي قيمة البرنامج 70 مليون جنيه، تشمل دعم الأندية، وجوائز الصعود، وجوائز مسابقات الناشئين والشباب.

وفي هذا الإطار، وافق مجلس الإدارة على:

* دعم 120 ناديًا جماهيريًا من أندية المحافظات والمدن المشاركة في القسمين الثاني والثالث، بحد أدنى 100 ألف جنيه لأندية القسم الثالث، و300 ألف جنيه لأندية القسم الثاني.

* دعم 7 أندية جماهيرية بالقسم الثاني (أ) بمبلغ مليون جنيه لكل نادٍ، وهي: الإسماعيلي، المنصورة، الترسانة، بلدية المحلة، طنطا، ديروط، والنصر.

كما وافق مجلس الإدارة على تخصيص جائزة قدرها 5 ملايين جنيه لأي نادٍ جماهيري ينجح في الصعود إلى الدوري الممتاز، تأكيدًا لحرص الاتحاد على مساندة الأندية الجماهيرية باعتبارها من أولويات منظومة كرة القدم المصرية.

وفي إطار الاهتمام بقطاع الناشئين، اعتمد مجلس الإدارة 10 ملايين جنيه كجوائز لمسابقات الناشئين والشباب، حيث سيتم لأول مرة تخصيص جوائز مالية للمركز الأول على مستوى كل فرع في مسابقات مواليد 2007 حتى 2013، بإجمالي 6 مسابقات، بالإضافة إلى اعتماد جوائز لأبطال القطاعات وأبطال الجمهورية في جميع المسابقات.

وأكد مجلس الإدارة أن المديرين الفنيين بالفروع والقطاعات سيتولون المتابعة الفنية المستمرة لجميع مسابقات الناشئين والشباب، بهدف اكتشاف ورصد أفضل المواهب وترشيحها للانضمام إلى المنتخبات الوطنية، بما يسهم في بناء قاعدة قوية ومستدامة لكرة القدم المصرية.