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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: المنطقة اللوجستية في توشكى تعزز مكانة مصر كمركز للتصدير

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي، أن موافقة مجلس الوزراء على السير في إجراءات التعاقد لإقامة منطقة لوجستية وخدمية في توشكى تمثل خطوة استراتيجية مهمة، خاصة أن المشروع يتم من خلال شركة متخصصة وخارج الموازنة العامة للدولة، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح سليمان، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع التركيز على جنوب مصر والمناطق الحدودية، مشيرًا إلى أن إقامة منطقة لوجستية على مساحة تقدر بنحو 30 فدانًا تفتح فرصًا جديدة أمام المستثمرين في صعيد مصر.

توشكى تتحول إلى مركز لوجستي لخدمة الإنتاج الزراعي والتصدير

وأضاف الخبير الاقتصادي أن المنطقة اللوجستية ستسهم في خلق قيمة مضافة من خلال تكامل سلاسل القيمة، والاستفادة من الطاقة والبنية الأساسية المتاحة لخدمة المستثمرين والمنتجين الزراعيين في منطقة توشكى.

وأكد أن المشروع يتكامل مع مشروعات الدولة في قطاع النقل والموانئ، بما يدعم تحول مصر من مجرد دولة لعبور البضائع إلى مركز لوجستي قادر على إضافة قيمة للمنتجات، وربطها بشبكات التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية.

خفض تكاليف النقل ورفع تنافسية المنتجات المصرية

وأشار سليمان إلى أن التكامل بين المناطق اللوجستية والموانئ الجافة يساهم في خفض تكلفة وزمن نقل البضائع، وهو ما ينعكس إيجابيًا على القطاع الخاص من خلال تحقيق وفورات اقتصادية وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن هذا التوجه يتوافق مع استراتيجية مصر لتعزيز موقعها كبوابة للقارة الأفريقية، من خلال تطوير شبكات النقل وسلاسل الإمداد وربط الموانئ والمراكز اللوجستية بالأسواق الإقليمية والدولية.

القيمة المضافة للحاصلات الزراعية تعزز فرص التصدير

وأكد الخبير الاقتصادي أن منطقة توشكى تشهد طفرة إنتاجية زراعية، وهو ما يجعل إقامة مركز لوجستي متكامل بها خطوة مهمة لتحويل المنطقة من مركز للإنتاج الزراعي فقط إلى مركز متكامل للتعبئة والتغليف والتخزين والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن طبيعة الحاصلات الزراعية وسرعة تعرضها للتلف تتطلب تطوير منظومة متكاملة للحفاظ على جودة المنتجات ورفع قيمتها التصديرية، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي يركز على عدم الاكتفاء بتصدير المواد الخام، بل تصنيع المنتجات وتجهيزها بصورة تحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر.

وضرب مثالًا بالبطاطس، موضحًا أن تصديرها في صورتها الخام يختلف اقتصاديًا عن تعبئتها في عبوات جاهزة للبيع، حيث تسهم عمليات التجهيز والتغليف في زيادة القيمة المضافة وتعظيم العائد من الصادرات الزراعية.

توشكى بوابة جديدة للصادرات المصرية إلى أفريقيا

ولفت سليمان إلى أن المشروع يمكن أن يدعم نفاذ الصادرات المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية، إلى الأسواق الأفريقية عبر البوابة الجنوبية في أسوان.

وأكد أن تعزيز الربط البحري والبري مع القارة الأفريقية، بالتوازي مع الاستثمارات المصرية في دول القارة، يفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، ويوفر فرصًا أمام المنتجات المصرية في قطاعات الزراعة والغذاء والدواء والصناعات المختلفة.

واختتم الخبير الاقتصادي بالتأكيد على أن المناطق اللوجستية تعد من المشروعات كثيفة العمالة، بما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء أسوان ومحافظات جنوب مصر، مشيرًا إلى أن مشروع توشكى لا يمثل مجرد تطوير للبنية الأساسية، وإنما جزء من رؤية شاملة لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات وتعزيز مكانة صعيد مصر اقتصاديًا.

إقامة منطقة لوجستية تحقيق التنمية المتوازنة توشكى

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