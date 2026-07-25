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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخص ألقى حجر على سيارة بطريق بالإسكندرية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام آخرين بالتعدى على سيارته وإحداث تلفيات بها لإجباره على التوقف بهدف سرقته بالإكراه بأحد الطرق بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وبإستدعاء القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية)، وبسؤاله قرر أنه حال قيادته سيارته بتاريخ 21/ الجارى بأحد المحاور بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية فوجئ بقيام أحد الأشخاص بإلقاء قطعة من الحجارة تجاه سيارته مما أدى لحدوث تلفيات بها.

 أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة دون قصد حال إلقائه الحجارة تجاه كلب ضال.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الإسكندرية

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