إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب بناء مخالف في حلوان.. الأمن يضبط الأطراف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من بعض الأشخاص لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والتهجم على منزلها وتعديهم بالضرب على شقيقها وزوج شقيقتها بتحريض من إحدى السيدات والزعم برفض الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان بالقاهرة تحرير محضر بالواقعة.





بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأنه بتاريخ 22/ الجارى تبلغ لقسم شرطة حلوان بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (والد زوج القائمة على النشر ، ونجله "مصابان بكدمات وسحجات متفرقة") ، وطرف ثان : (شخصان "أحدهما مصاب بكدمات باليد اليمنى") ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات بين القائمة على النشر وسيدة آخرى حول أعمال بناء مخالفة أعلى سطح مقيمين به كائن بدائرة القسم، قام على إثرها الطرفان بتبادل الشكاوى بالحى المختص وتمت إزالة الأعمال المخالفة ، وفى وقت لاحق تعدى الطرفين على بعضهما بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها لذات الخلافات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





