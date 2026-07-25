قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بفرمان من عموتة.. أفشة خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد
حرق وهدم وسرقة وغلق طرق .. شاهد جرائم وإرهاب المستوطنين خلال 24 ساعة في الضفة
تحرك برلماني لضبط رسوم المدارس الدولية وحماية المصريين من الاستغلال
منذ بدء الحرب.. ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 73,317 شهيدا
الأعلى للإعلام: استدعاء مسئول حسابات على مواقع التواصل بسبب الإساءة لنادي الزمالك
فتح باب التقديم لمدارس التمريض بالبحر الأحمر..تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة
الأرصاد: ارتفاع الحرارة اليوم مؤقت.. والرطوبة تصل لـ95% على السواحل
تطورات الرخصة الأفريقية للزمالك.. هل يشارك الأهلي في دوري أبطال أفريقيا؟
نيويورك تايمز تكشف سر تغيير ترامب لطائرته الرئاسية خلال قمة الناتو
بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير
رئيس بشكتاش يكشف موقف مفاوضات صلاح: قدمنا عرضنا الأخير وننتظر الرد
إعصار نول يضرب الصين.. رياح عاتية وأمطار غزيرة تهدد بشلل حركة النقل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

4 ملايين سيدة حامل خضعن للفحص الشامل ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم
مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص الطبي المتكامل والمجاني لأكثر من 4 ملايين سيدة حامل على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين منذ انطلاقها في مارس 2020 تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تركز على الكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم إلى الجنين وتوفير العلاج الفوري والرعاية الصحية الكاملة بالمجان، بالإضافة إلى الكشف عن الفيروس الكبدي «ب» وفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الزهري لدى السيدات الحوامل لضمان ولادة آمنة وطفل سليم.

متابعة السيدة والمولود لمدة 42 يومًا 

وأكد الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة استمرار متابعة السيدة والمولود لمدة 42 يومًا بعد الولادة لرصد أي عوامل خطورة واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا مع صرف المكملات الغذائية والمغذيات الدقيقة خلال فترة النفاس.

وتشمل الخدمات فحصًا إكلينيكيًا شاملاً وقياس الطول والوزن وضغط الدم وتطعيم التيتانوس وتحاليل الدم والبول للكشف عن الأنيميا والالتهابات والأمراض المنقولة وتحديد احتياج الأم لحقنة Anti-D بعد الولادة وصرف المغذيات والفيتامينات اللازمة طوال فترة الحمل والنفاس مجانًا.

وتؤكد الوزارة استمرار الرد على الاستفسارات عبر الخطوط الساخنة 105 و15335 والموقع الرسمي www.100millionseha.eg وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وزارة الصحة والسكان سيدة حامل رئيس الجمهورية مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة صحة الأم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

العدادات الكودية

تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

احمد جلال

بكلمات مؤثرة.. محمد جلال عبد القوي يكتب لأول مرة بعد وفاة نجله

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس .. اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة

أحمد سارى

الاتحاد السكندري يوقف أحمد ساري 6 أشهر بعد أزمة مكاري يونان

الاهلي

المصري يقترب من ضم ظهير الأهلي.. والاتفاق النهائي ينتظر حسم التفاصيل

كرونوسلاف يورشيتش

يورشيتش: الضغط على الحكام كان جزءًا من عملي لكنه لم ينجح في مصر

ترشيحاتنا

ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة

روسيا تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في 3 مواني أوكرانية

الرسوم الجمركية

الرسوم الجمركية الجديدة لترامب تدفع شركات صغيرة أمريكية إلى رفع دعوى قضائية

الهند

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال شرق الهند إلى 62 قتيلا

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد