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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يبحث تنفيذ مشروعات برنامج إدارة مياه دلتا النيل في 3 محافظات

وزير الري
وزير الري
حنان توفيق

 عقد  الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لاستعراض الموقف التنفيذي لبرنامج "إدارة مياه دلتا النيل"، وذلك بحضور فريق العمل المعني بالبرنامج والمختصين من الوزارة ، وذلك في إطار متابعة المشروعات التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع شركاء التنمية،

وقال الدكتور سويلم: "حريصون على أن تتماشى كافة برامج ومشروعات التعاون الدولي مع استراتيجية الوزارة وأولوياتها الحالية والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها على الوجه الأمثل، وأن توافق المشروعات مع أولويات الوزارة يمثل ركيزة أساسية في التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة وتحقيق أفضل مردود لخدمة منظومة الموارد المائية في مصر".

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمكونات البرنامج التي تنفذها الوزارة، وما تم إنجازه في كل مكون، إلى جانب الخطوات الجاري تنفيذها خلال المرحلة الحالية، ومناقشة آليات استكمال الأنشطة وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

وقد وجه الوزير بضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين فرق العمل من الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لضمان اتساق وتكامل مكونات البرنامج، وسرعة الانتهاء من تنفيذ الأنشطة المخططة، بما يحقق الأهداف المرجوة، ويدعم جهود الوزارة في تطوير إدارة الموارد المائية، وتعزيز كفاءة استخدام المياه، وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من "برنامج إدارة مياه دلتا النيل" تُنفذ في إطار نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ونظرًا لارتباط المياه بالعديد من الجهات المستفيدة ووصولها إلى المنتفعين في صور متعددة، تشمل مياه الشرب، والري، والاستخدامات الصناعية وغيرها، فقد تم تصميم البرنامج ليضم ثلاث وزارات، هي: وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويُمول البرنامج من خلال الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ويُنفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

ويتكون البرنامج من (٥) مكونات رئيسية، تتولى وزارة الموارد المائية والري تنفيذ (٣) مكونات أساسية منها بالتعاون مع الجانب الألماني، وهي: إدارة الأصول، والإدارة التشغيلية للمياه، وتحديث خطط الموارد المائية والري في ثلاث محافظات، هي: الشرقية، والدقهلية، والإسماعيلية، بالإضافة إلى اشتراك وزارة الموارد المائية والري مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التعاون مع الجانب الألماني لتنفيذ مكوني التوعية، وتدريب وإعداد القيادات الشابة والمتوسطة بالوزارات الثلاث المعنية.

الري الدكتور سويلم التعاون الدولي وزير الموارد المائية الوكالة الألمانية

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