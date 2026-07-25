بطلة منتخب مصر للكاراتيه التقليدي تتحدث عن رحلة وصولها لمنصات التتويج

كشفت مروة فتحي، بطلة منتخب مصر للكاراتيه التقليدي، تفاصيل مسيرتها الرياضية، موضحة أن الكاراتيه التقليدي يختلف عن الكاراتيه الحديث من حيث أساليب التدريب، والتكنيك، وقوانين التحكيم، كما أن لكل منهما اتحادًا ومدرسة تدريبية مستقلة.

بطلة منتخب مصر للكاراتيه

وأوضحت أن شغفها باللعبة بدأ منذ طفولتها، حيث مارست الكاراتيه التقليدي في سن الثامنة، وواصلت مشوارها فيه حتى وصلت إلى تمثيل منتخب مصر.

وأكدت أن الانضمام إلى المنتخب الوطني ليس متاحًا للجميع، بل يتطلب سنوات من التدريب والاجتهاد وتحقيق نتائج متميزة في البطولات، مشيرة إلى أن تمثيل مصر في المحافل الدولية والفوز بالميداليات يُعد حلمًا كبيرًا وشعورًا لا يُوصف بالنسبة لأي لاعب.