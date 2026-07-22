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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ثلاث شقيقات.. موهبة واحدة صنعت بطلات في الكاراتيه المصري

ثلاث شقيقات
ثلاث شقيقات
البهى عمرو

خصص برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، فقرة خاصة للحديث مع ثلاث بطلات في لعبة الكاراتيه.

وقالت ياسمين أحمد، الشقيقة الكبرى، إنها بدأت ممارسة الكاراتيه في سن الثالثة، وتمكنت من حصد العديد من الميداليات، من بينها ميداليات ذهبية في بطولتي شمال أفريقيا وأفريقيا.

وأوضحت أن ممارسة الرياضة لم تمنعها من التفوق الدراسي، مؤكدة أنها تحرص على تنظيم وقتها بين الدراسة والتدريبات.

كما أوضحت مريم أحمد، بطلة الكاراتيه، أنها بدأت ممارسة اللعبة في سن الرابعة، وحصلت على إشادات من مدربيها، مشيرة إلى أنها اتجهت إلى الكاراتيه اقتداءً بشقيقتها الكبرى ياسمين.

وقالت ليلى، الشقيقة الصغرى، إنها سعيدة بممارسة لعبة الكاراتيه، مؤكدة أنها اكتسبت الكثير من المهارات والخبرات من شقيقتيها ياسمين ومريم.

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