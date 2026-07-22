رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يزور النيابة الإدارية لتهنئة المستشارة هدى عيسى بمنصبها الجديد

استقبلت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الأربعاء، المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يرافقه وفدًا رفيع المستوى ضم كلًا من المستشار شريف حشيش، والمستشار هاني جاد الله، والمستشار محمود رشيد، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك في زيارة جاءت لتقديم التهنئة بتوليها منصبها الرفيع.



جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات.



وخلال اللقاء رحبت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بالمستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة، معربةً عن بالغ اعتزازها بهذه الزيارة الكريمة، وأكدت تقديرها البالغ للدور الوطني الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات بكفاءة واستقلال وحياد، وما تبذله من جهود لضمان سلامة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها، بما يكفل للمواطنين ممارسة حقوقهم الدستورية في بيئة تتوافر فيها أعلى معايير النزاهة والشفافية، ويعزز الثقة في المسار الديمقراطي للدولة.

ومن جانبه، أعرب المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن خالص تهانيه لـ المستشارة هدى أحمد عيسى بمناسبة توليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبها، ومؤكدًا تقديره للدور الوطني المحوري الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة وسيادة القانون.

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.