مفتي الجمهورية يشيد بالدور الحيوي للنيابة الإدارية في صون المال العام

استقبلت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، في زيارة كريمة لتقديم التهنئة لها بمناسبة توليها منصب رئيسة هيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات.

وخلال اللقاء، رحبت المستشارة هدى أحمد عيسى بمفتي الجمهورية، معربةً عن بالغ اعتزازها بهذه الزيارة الكريمة، وما تعكسه من عمق أواصر التعاون والتقدير المتبادل بين المؤسسات الوطنية الراسخة.

وأكدت ما تضطلع به دار الإفتاء المصرية من دور وطني وديني رائد في ترسيخ صحيح مفاهيم الدين، ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، وإعلاء قيم التراحم والتماسك المجتمعي، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ دعائم الاستقرار.

كما أعربت عن بالغ تقديرها للمكانة العلمية والشرعية الرفيعة التي تحظى بها دار الإفتاء المصرية، باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية العريقة التي تضطلع برسالة سامية في خدمة الوطن والمواطن، مؤكدةً احترام هيئة النيابة الإدارية الكامل للدور الذي تؤديه دار الإفتاء في نشر الفكر المستنير وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية.

ومن جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، عن خالص تهانيه لـ المستشارة هدى أحمد عيسى بمناسبة توليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية، مؤكدًا بالغ تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة الإدارية في صون المال العام، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون داخل الجهاز الإداري للدولة.

كما أكد على ما تتمتع به النيابة الإدارية من مكانة قضائية رفيعة، وما تمثله من أحد أركان منظومة العدالة المصرية، مشيدًا بما تبذله من جهود مخلصة في أداء رسالتها الوطنية والقضائية، ومؤكدًا احترام دار الإفتاء المصرية العميق للمؤسسات القضائية المصرية ودورها في تحقيق العدالة وحماية مقدرات الوطن، متمنيًا لرئيسة الهيئة دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبها الرفيع.