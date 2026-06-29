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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة الإدارية تهنىء الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثالثة عشر لثورة 30 يونيو

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

تقدم المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وجهازها الإداري، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وقالت هيئة النيابة الإدارية في بيان لها: «وإذ نستحضر هذه اللحظة الفاصلة في تاريخ الوطن التي جسدت إرادة شعب مصر العظيم في الحفاظ على هويته الوطنية وصون مقدرات دولته، فإننا نؤكد اعتزازنا وفخرنا بما تحقق من إنجازات ومسيرة تنموية شملت كل المجالات في ظل قيادتكم الرشيدة، وأن يعينكم على حمل أمانة هذا الوطن العظيم».

وأضافت : «سائلين المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم، وأن يحفظ مصرنا الغالية، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، وكل عام وفخامتكم بخير، ومصر وشعبها العظيم في رفعة وتقدم».

30 يونيو ذكرى 30 يونيو ثورة 30 يونيو النيابة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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