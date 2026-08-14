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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل سعر أكبر عيار ذهب الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر أكبر اعيرة الذهب في مصر، استقرارًا مع أول تعاملات صباحية له اليوم الجمعة 14-8-2026؛ في محلات  الصاغة المختلفة .

آخر تحديث لأكبر عيار الذهب

وسجل متوسط أكبر أعيرة الذهب وهو من عيار 24 الأعلي  قيمة 7165 جنيها للشراء و 7107 جنيها للبيع.

أسعار الذهب الان

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تعاملات الذهب استقرارًا على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

تحركات الذهب 

فقد سعر جرام الذهب مقدار ما يقارب 55 جنيهًا منذ بدء تعاملات مساء اليوم وحتي الساعات الأخيرة من التداول.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6270 جنيها .

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 24 

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7165 جنيها للشراء و 7107 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6568 جنيها للشراء و 6516 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6270 جنيها للشراء و 6220 جنيها للبيع .

سعر عيار 18

وبلغ سعرعيار 18 الأوسط انتشارًا 5347 جنيها للشراء و5331 جنيها للبيع .

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50.16 ألف جنيه للشراء و49.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4353 دولار للشراء و4352 دولار للبيع.

سعر الذهب

السبائك والذهب

أعلن مجلس الذهب العالمي، اليوم، أن مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2026 سجلت 11.1 طن، بانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي بلغت خلالها المشتريات 11.6 طن، في وقت واصلت فيه السبائك والعملات الذهبية جذب اهتمام المستهلكين باعتبارها أداة للادخار والاستثمار.

 تراجع المشغولات الذهبية

 أظهرت البيانات أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2026 بلغت 4.9 طن، منخفضة بنسبة 14% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 الذي سجل 5.7 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري التي بلغت 5.2 طن.

وأوضح مجلس الذهب العالمي أن هذا التراجع يعود إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة وتقلبات سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، وهو ما أثر على الطلب على المشغولات الذهبية.

السبائك والعملات تواصل الصعود 

في المقابل، ارتفعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى 6.2 طن، بزيادة 6% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 الذي سجل 5.9 طن، كما تجاوزت مشتريات الربع الأول من العام الجاري التي بلغت 5.7 طن.

وأشار المجلس إلى أن هذا النمو يعكس تحولًا في سلوك المستهلكين نحو الادخار والاستثمار في الذهب، على حساب شراء المشغولات الذهبية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

22 طنًا إجمالي مشتريات النصف الأول 

ووفقًا لرصد إحصائي أجرته منصة «جولد بيليون»، بلغ إجمالي مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 22 طنًا، منها 11.9 طن من السبائك والعملات الذهبية، و10.1 طن من المشغولات الذهبية.

ولفتت البيانات إلى أن مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من العام تفوقت على مشتريات كل من السعودية والإمارات والكويت، بما يعكس تنامي الإقبال على الذهب كملاذ آمن وأداة لحفظ القيمة في السوق المصرية.

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