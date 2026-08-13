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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طلع 210 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات مساء اليوم الخميس 13-8-2026 علي مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 210 جنيها على الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري على مختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب 6335 جنيها في آخر تحديث له.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7240 جنيها للشراء و 7142 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6636 جنيها للشراء و 6547 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6335 جنيها للشراء و 6250 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا5430 جنيها للشراء و5357 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 50.68 ألف جنيه للشراء و50. ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4437 دولار للشراء و 4436 دولار للبيع.

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