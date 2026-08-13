خالد الجندي: بيت النبي جمع بين المثالية والواقعية.. وهو النموذج الأسمى لكل أسرة

أكد الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم يُعد النموذج الوحيد الذي جمع بين المثالية والواقعية في الحياة الأسرية، مشيرًا إلى أنه يمثل القدوة الحقيقية لكل مسلم في علاقته بأهله.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالًا متكاملًا في التعامل داخل بيته، من حيث الود والمحبة وخدمة أهله والتعاون معهم، إلى جانب السعي في قضاء حوائجهم وحل مشكلاتهم، رغم كثرة مسؤولياته ومهامه.

حياة النبي في المدينة

وأضاف أن حياة النبي في المدينة، والتي امتدت لعشر سنوات، شهدت أحداثًا جسامًا من غزوات ومعارك وتأسيس دولة، إلا أن ذلك كله لم يمنعه من أداء حقوق أهله، حيث كان حريصًا على الرعاية والتودد والتلاطف والتمازح مع أهل بيته.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة البشر في كل تفاصيلها، فعمل في رعي الغنم، ومارس التجارة، وتزوج وربى الأبناء، وكان له أقارب وجيران وأصدقاء، كما واجه أعداء، وبعد النبوة تولى مهمة البلاغ والتعليم والحكم بين الناس.

وأكد أن هذا التنوع في حياة النبي جعله قدوة في كل الأدوار؛ فهو قدوة للزوج، وللأب، وللجار، وللتاجر، وللمعلم، وللمربي، وللحاكم، ليجد كل مسلم في سيرته نموذجًا يُحتذى به في مختلف جوانب الحياة.