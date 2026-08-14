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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مندوب اتصالات بين المتهمين.. النيابة تحقق في واقعة بيع خطوط بأسماء الغير

المتهمين
المتهمين
محمد شراط

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر ومفعلة ببيانات أشخاص آخرين للوقوف على ملابسات فعلتهم، وإتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيالهم.

كواليس القبض على المتهمين 

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص بمحافظة البحيرة، لاتهامهم بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر ومفعلة ببيانات أشخاص آخرين، بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم بيع وترويج خطوط الهواتف المحمولة مجهولة المصدر.

التحريات تكشف مفاجأة

وأكدت المعلومات والتحريات قيام 4 أشخاص، أحدهم يعمل مندوب مبيعات لإحدى شركات الاتصالات، وجميعهم مقيمون بمحافظة البحيرة، بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ببيانات أشخاص آخرين، دون إثبات ملكية مستخدميها.

ضبط المتهمين 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بنطاق محافظة البحيرة، وبحوزتهم 397 خط هاتف محمول لعدد من شركات الاتصالات المختلفة، بالإضافة إلى جهاز لاب توب وجهاز لتفعيل الخطوط.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

النيابة العامة النيابة العامة تحقق خطوط هاتفية شرائح تليفونية

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