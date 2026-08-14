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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كان ناويها.. ضبط المهندس المتهم بإطلاق النار على أسرة زوجته بـ 15 مايو

الأمن
الأمن
محمد شراط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المهندس المتهم بإطلاق النار على أفراد من أسرة زوجته بمدينة 15 مايو، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وما يقرب من 90 طلقة حية، وحرى التحفظ عليهما.

وكانت قد شهدت مدينة 15 مايو بالقاهرة واقعة مأساوية، تحولت خلالها جلسة صلح بين أفراد أسرة إلى جريمة دامية، بعدما أطلق مهندس أعيرة نارية على أسرة زوجته، ما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، نتيجة حدوث خلافات أسرية.

محاولة لإنهاء الخلافات

وبحسب البيانات التي حصلنا عليها، فقد وقعت الجريمة خلال الساعات الأولى من الليل، حيث كان عدد من أفراد الأسرة مجتمعين في محاولة لإنهاء الخلافات والوصول إلى حل، قبل أن تتطور الأمور بصورة مفاجئة وتنتهي بإطلاق النار وسقوط الضحايا.

مهندس يطلق النار خلال جلسة صلح

وتشير المعلومات إلى أن المتهم، أطلق الأعيرة النارية تجاه عدد من أفراد أسرة طليقته خلال جلسة الصلح، ما أسفر عن مصرع شقيقي طليقته وابنته، إلى جانب سقوط مصابين في الواقعة.

بلاغ للجهات الأمنية بالواقعة

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث إطلاق نار داخل أحد العقارات بمدينة 15 مايو، وعلى الفور توجهت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وبدأت في فحص ملابسات الحادث.

ضبط المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة، للوقوف على تفاصيل ما جرى خلال جلسة الصلح، وكشف ملابسات الحادث وأسبابه ودوافعه، إلى جانب استكمال التحريات وسماع أقوال المصابين والشهود.

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