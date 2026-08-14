محمد رمضان يلتقى جمهوره الليلة في الساحل الشمالي

يلتقي النجم محمد رمضان جمهوره الليلة في حفل مرتقب بالساحل الشمالي في جولف بورتو مارينا.

ويأتي الحفل ضمن موسم صيفي حافل بالحفلات الغنائية في الساحل الشمالي، بينما يواصل محمد رمضان الترويج لحفلته عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير من جمهوره.

وكان رمضان قد طالب متابعيه بتوقع الأغنية التي سيبدأ بها الحفل، في إطار حملته الدعائية للحفل المرتقب.

ونشر رمضان حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلاله برفقة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في لقاء جمعهما عقب بروفة حفله المقرر إقامته بالساحل الشمالي.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلًا: «صدفة جميلة بعد بروڤة الحفلة امبارح بمقابلة رمز الإخلاص والانتماء الكروي كابتن حسام حسن».