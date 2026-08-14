مفاجآت في صفقتي انضمام محمود صلاح وتوفيق محمد لـ الأهلي

كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي، تفاصيل تعاقد النادي الأهلي مع الثنائي محمود صلاح لاعب غزل المحلة وتوفيق محمد لاعب بتروجت، إلى جانب موقف الفريق من رحيل إمام عاشور.



وأوضح أبو علي ، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي ، على قناة صدى البلد، أن صفقة محمود صلاح مع غزل المحلة تم حسمها مقابل 35 مليون جنيه، رغم أن سقف الأهلي كان يبلغ 30 مليونًا، مشيرًا إلى أن اللاعب تنازل عن 5 ملايين جنيه من قيمة عقده في الموسم الأول، والذي تبلغ قيمته 6 ملايين جنيه، وتم إثبات ذلك في العقد، إلى جانب وجود 10 ملايين جنيه حوافز، ونسبة 15% من إعادة البيع مستقبلًا لصالح غزل المحلة.



وأضاف أن صفقة توفيق محمد من بتروجت بلغت 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه حوافز ونسبة 20% من إعادة البيع، مشيرا إلى أن الأهلي أنهى رسميًا إجراءات قيد المغربي رضا سليم في قائمة الفريق للموسم الجديد، لتكتمل قائمة المحترفين التي تضم أيضًا منصف بقرار، وسفيان بن جديدة، وأشرف داري، وأشرف بن شرقي.



كما أكد أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، يرفض رحيل إمام عاشور، ويتمسك باستمراره باعتباره أحد الركائز الأساسية للفريق ولا غنى عنه في الموسم الجديد.