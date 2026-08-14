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مصدر أمريكي: زيارة كوشنر إلى إسرائيل قيد الدراسة.. وتقارير ترجح توجهه إلى القاهرة
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصدر أمريكي: زيارة كوشنر إلى إسرائيل قيد الدراسة.. وتقارير ترجح توجهه إلى القاهرة

كوشنر
كوشنر
فرناس حفظي

أفاد مصدر أمريكي لوكالة «فرانس برس» بأن زيارة جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، إلى إسرائيل قيد الدراسة، في إطار الجهود الرامية إلى بحث تطورات الحرب في قطاع غزة.

وقال المصدر إن الولايات المتحدة وإسرائيل تتفقان بشأن النتيجة التي تسعيان إلى تحقيقها في غزة، مشيرًا إلى وجود عدد من نقاط التوافق، إلى جانب قضايا ومخاوف أخرى ستواصل واشنطن وتل أبيب العمل عليها بشكل مشترك.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع «أكسيوس» أن كوشنر من المتوقع أن يتوجه أيضًا إلى القاهرة، حيث يُرجح أن يلتقي ممثلي الدول المنخرطة في جهود الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وفي مقدمتها مصر وقطر وتركيا.

زيارة جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة

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