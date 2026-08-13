الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستخدم أسلحة فتاكة في قطاع غزة ويمنع دخول الأدوية

أكد متحدث الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال يستهدف الفلسطينيين بالصواريخ والقنابل.

وقال متحدث الصحة الفلسطينية في تصريحات للقاهرة الإخبارية:" الاحتلال يستخدم أسلحة فتاكة في قطاع غزة".

وأضاف متحدث الصحة الفلسطينية: “الاحتلال دمر معظم المستشفيات في قطاع غزة”.

وتابع متحدث الصحة الفلسطينية: “الاحتلال يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الصحية إلى قطاع غزة”.

وأكمل متحدث الصحة الفلسطينية:"الوضع في قطاع غزة كارثي".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف قائد سرية تابعة لحركة حماس في منطقة خان يونس، كان يخطط لتنفيذ هجمات ضد قوات الاحتلال العاملة في قطاع غزة.



وأضاف أن عملية الاستهداف الجوي استهدفت الإرهابي بهدف إزالة التهديد الذي يواجه القوات، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت حرونوت العبرية.

