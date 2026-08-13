سعر الدولار يقفز في 10 بنوك خلال تعاملات الخميس

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، مقارنة بمستويات ختام تعاملات أمس الأربعاء، وفقًا للبيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

وتراوحت الزيادة التي سجلتها العملة الأمريكية بين قرش واحد و8 قروش للشراء والبيع، في تحرك يعكس تغيرات أسعار الصرف داخل القطاع المصرفي المصري بنهاية التعاملات.



أسعار الدولار في البنوك العشرة بنهاية التعاملات

أظهرت بيانات البنوك أن سعر الدولار سجل ارتفاعات متفاوتة في ختام تعاملات اليوم الخميس، حيث تراوحت الزيادة بين قرش و8 قروش مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وشملت الارتفاعات عددًا من البنوك الكبرى، مع اختلاف مستويات الشراء والبيع من بنك إلى آخر.



وسجل البنك الأهلي المصري سعر 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع، بزيادة بلغت 6 قروش للشراء والبيع مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وفي بنك مصر، بلغ سعر العملة الأمريكية 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع، مسجلًا زيادة قدرها 6 قروش للشراء والبيع.

أما بنك القاهرة، فسجل 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع، بارتفاع بلغ 6 قروش للشراء والبيع.

وسجل بنك الإسكندرية 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، بزيادة بلغت 8 قروش للشراء والبيع، ليكون من بين البنوك التي سجلت أكبر ارتفاع في الأسعار بنهاية تعاملات اليوم.

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، بزيادة بلغت 8 قروش للشراء والبيع مقارنة بمستويات أمس.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي والبنوك الأخرى

سجل البنك التجاري الدولي سعرًا بلغ 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع، مع زيادة قدرها 6 قروش للشراء والبيع، وفق البيانات المنشورة على موقع البنك.

وفي بنك البركة، وصل السعر إلى 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع، بزيادة بلغت 8 قروش للشراء والبيع، ليأتي ضمن البنوك التي سجلت أعلى ارتفاعات اليوم.

وسجل كريدي أجريكول 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع، بزيادة بلغت 6 قروش للشراء والبيع مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وبلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع، مسجلًا زيادة قدرها 6 قروش للشراء والبيع.

أما مصرف أبو ظبي الإسلامي، فسجل أعلى مستوى لسعر العملة الأمريكية بين البنوك العشرة محل المتابعة، عند 50.36 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيع، بزيادة بلغت قرشًا واحدًا للشراء والبيع مقارنة بنهاية تعاملات أمس.



احتياطي النقد الأجنبي يسجل مستوى قياسيًا

وفي سياق دعم سوق الصرف، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026، بزيادة بلغت حوالي 1.93 مليار دولار.

ويمثل هذا المستوى أعلى قيمة مسجلة لاحتياطي النقد الأجنبي في تاريخ مصر، وهو ما يعكس تحسن موارد الدولة من العملات الأجنبية، ويوفر قدرة أكبر على التعامل مع الالتزامات الخارجية والتغيرات المفاجئة في الأسواق العالمية.

ويعد ارتفاع الاحتياطي أحد المؤشرات التي تحظى باهتمام المؤسسات المالية والمستثمرين، نظرًا إلى دوره في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية ودعم استقرار سوق الصرف، وهو ما يجعل حركة سعر الدولار محل متابعة مستمرة من جانب المتعاملين في السوق المصرفية.

ويعكس وصول الاحتياطي إلى هذا المستوى القياسي تحسنًا في قدرة الاقتصاد المصري على توفير احتياجاته من العملات الأجنبية، في وقت تمثل فيه مستويات السيولة الدولارية أحد العوامل المهمة التي تؤثر في حركة سوق الصرف.

تحويلات المصريين بالخارج تدعم سوق الصرف

تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، وقد شهدت هذه التحويلات معدلات نمو قوية خلال الفترة الأخيرة، بما يعزز موارد العملة الأجنبية المتاحة داخل السوق.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 33.2% خلال أول عشرة أشهر من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقابل حوالي 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.



كما ارتفعت التحويلات خلال أبريل 2026 بنسبة 44% على أساس سنوي، لتسجل نحو 4.3 مليار دولار، مقابل حوالي 3 مليارات دولار في أبريل 2025.

وعلى مدار عام 2025، سجلت التحويلات مستوى قياسيًا بعدما ارتفعت بنسبة 40.5% إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل حوالي 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.

وتسهم هذه التدفقات، إلى جانب إيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات ومصادر العملة الأجنبية الأخرى، في زيادة السيولة الدولارية داخل السوق، وهو ما ينعكس على حركة سعر الدولار أمام الجنيه.

وتكتسب تحويلات المصريين بالخارج أهمية خاصة بالنسبة إلى سوق الصرف، نظرًا إلى كونها مصدرًا مستمرًا للنقد الأجنبي، كما أن نموها خلال الفترات الأخيرة يضيف إلى الموارد الدولارية التي يعتمد عليها الاقتصاد في تلبية احتياجاته المختلفة.