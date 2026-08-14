بعد مؤبد طالب الشرقية.. كيف تكتشف جميع خطوط المحمول المسجلة باسمك؟

تزايدت معدلات بحث المواطنين عن كيفية معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم، خاصة مع أهمية التأكد من عدم وجود أرقام مرتبطة بالرقم القومي دون علم صاحبها، لتجنب أي مشكلات أو مسؤوليات قد تنتج عن استخدام تلك الخطوط.

ويتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة إلكترونية تساعد المواطنين على مراجعة الخطوط المسجلة بأسمائهم لدى شركات الاتصالات العاملة في مصر، من خلال تطبيق My NTRA، بما يمكن المستخدم من التأكد من بيانات الخطوط واتخاذ الإجراءات اللازمة حال اكتشاف رقم غير معروف.



كيف تعرف عدد خطوط المحمول المسجلة باسمك؟

يوفر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة «أرقامي» عبر تطبيق My NTRA، والتي تتيح للمستخدم الاستعلام عن خطوط الهاتف المحمول المسجلة باستخدام بيانات الرقم القومي.

وتأتي الخدمة ضمن الإجراءات التي تستهدف تعزيز حماية بيانات المواطنين والتأكد من ارتباط خطوط المحمول بأصحابها الحقيقيين، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الهاتف المحمول في الخدمات الإلكترونية والمالية.

خطوات الاستعلام عن الخطوط المسجلة بالرقم القومي

يمكن للمواطن معرفة جميع خطوط المحمول المسجلة باسمه من خلال اتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق My NTRA على الهاتف المحمول من متجر التطبيقات.

إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى التطبيق إذا كان لديك حساب مسبق.

اختيار خدمة «أرقامي» من قائمة الخدمات المتاحة.

إدخال الرقم القومي واستكمال خطوات التحقق المطلوبة.

الاطلاع على قائمة خطوط الهاتف المحمول المسجلة باسم المواطن لدى شركات الاتصالات المختلفة.

وتساعد هذه الخطوات المواطن على اكتشاف أي خط غير معلوم أو غير مستخدم من جانبه، بدلًا من تركه مرتبطًا ببياناته الشخصية دون معرفة.

ماذا تفعل إذا وجدت رقمًا مسجلًا باسمك دون علمك؟

في حال ظهور رقم هاتف محمول ضمن القائمة ولا يعرف المواطنه أو لم يسبق له التعاقد عليه، فمن المهم التحرك سريعًا وعدم تجاهل الأمر.

ويُنصح بالتوجه إلى فرع شركة الاتصالات التابع لها الرقم، مع تقديم بطاقة الرقم القومي، وطلب مراجعة موقف الخط واتخاذ الإجراء المناسب وفقًا للضوابط المنظمة.

وقد يتطلب الأمر تحديث بيانات الخط أو اتخاذ إجراءات إلغائه، بحسب حقيقة ملكيته والموقف المسجل لدى الشركة.

لماذا يجب مراجعة الخطوط المسجلة باسمك؟

تكتسب مراجعة خطوط المحمول أهمية خاصة، لأن وجود رقم مسجل ببيانات المواطن دون علمه قد يسبب مشكلات تتعلق بملكية الخط واستخدامه.

كما أن معرفة جميع الأرقام المرتبطة بالرقم القومي تتيح للمواطن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الخطوط التي لا تخصه، والتأكد من أن بياناته الشخصية لا تُستخدم في تسجيل خطوط لم يتعاقد عليها بنفسه.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد حث المواطنين على الاستعلام بصورة دورية عن الأرقام المسجلة بأسمائهم، والإبلاغ عن أي خط غير معلوم لهم من خلال القنوات المخصصة لذلك.



هل يمكن الاستعلام من فروع شركات المحمول؟

نعم، يمكن للمواطن مراجعة موقف الخطوط المرتبطة ببياناته من خلال فروع شركات الاتصالات، خاصة في الحالات التي تحتاج إلى التحقق من ملكية رقم معين أو اتخاذ إجراء بشأن خط غير معروف.

ويتيح التطبيق الاستعلام بصورة إلكترونية، بينما يمكن اللجوء إلى فرع الشركة عند اكتشاف مشكلة تتطلب تدخلًا مباشرًا أو تحديثًا للبيانات.

أهمية تحديث بيانات خطوط المحمول

تأتي إجراءات مراجعة بيانات خطوط المحمول في إطار جهود تنظيم سوق الاتصالات وتعزيز دقة بيانات المشتركين، خاصة مع التوسع في استخدام تقنيات التحقق من الهوية عند التعامل مع خدمات الاتصالات.

كما تساهم عملية التحقق في الحد من وجود خطوط مجهولة الملكية، وتعزيز قدرة المواطنين على معرفة الأرقام المرتبطة ببياناتهم الشخصية.

كيف تتعامل مع أي خط غير تابع لك؟

إذا اكتشفت رقمًا غير معروف ضمن الخطوط المسجلة باسمك، فلا تكتفِ بحذفه من هاتفك أو تجاهل ظهوره في القائمة، وإنما بادر بمراجعة شركة الاتصالات التابع لها الرقم.

ويجب طلب توضيح موقف الخط واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء ارتباطه ببياناتك إذا ثبت أنه لا يخصك، مع الاحتفاظ بما يثبت تقديم الطلب أو الشكوى عند الحاجة.

لا تنتظر ظهور مشكلة.. راجع أرقامك

وتعد خدمة «أرقامي» من الخدمات المهمة التي يمكن للمواطن استخدامها بصورة دورية للتأكد من سلامة بياناته، خصوصًا أن اكتشاف رقم غير معروف مبكرًا يمنح صاحبه فرصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حدوث أي مشكلة.

كما يمكن للمواطنين التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال قنوات الشكاوى الرسمية عند وجود مشكلة لم يتم حلها مع شركة الاتصالات.



السجن المؤبد لطالب بسبب خط

كانت المحكمة قد صدقت على حكم السجن المؤبد الصادر بحق الطالب عمرو عمارة، ابن مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خط التليفون المحمول أو شحنة البصل»، والتي تتعلق بضبط شحنة محملة بمواد مخدرة قبل مرورها من نفق الشهيد أحمد حمدي، بحسب تصريحات أدلت بها «خلود»، شقيقة الطالب.

وقالت خلود، شقيقة الطالب عمرو، إن شريحة هاتف محمول مسجلة باسم شقيقها كانت السبب في الزج باسمه في القضية، موضحة أن شقيقها كان قد استخرج الخط لصالح أحد معارفه، وأنه تم استخدام الخط لاحقًا دون علمه.

وكان اسم الطالب الجامعي عمرو عبدالحكيم محمد إبراهيم قد برز خلال الفترة الماضية باعتباره أحد المتهمين في القضية رقم 172 لسنة 2024 جنايات عسكرية السويس، المرتبطة بضبط شحنة بصل قيل إنها استُخدمت في محاولة تهريب مواد مخدرة عبر نفق الشهيد أحمد حمدي.