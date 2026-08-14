عزلة اقتصادية لم يسبق لها مثيل.. وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران

هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إيران قائلا، إن واشنطن ستنفذ إجراءات لم يسبق لها مثيل في إيران.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي، في مقابلة مع قناة نيوزماكس: "سيكون ذلك مزيجًا من العزلة الاقتصادية غير المسبوقة عالميًا، والحصار المستمر لمضيق هرمز الذي سيمنع دخول أو خروج أي شيء من موانئ إيران".



وفي وقت سابق، أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس على النهج الاقتصادي تجاه إيران، مصرحًا لقناة فوكس نيوز: "الهدف الأول هو الحفاظ على أسعار النفط والغاز منخفضة للأمريكيين. والهدف الثاني هو ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي".

وقال نائب الرئيس الأمريكي إن عودة الاستقرار إلى مضيق هرمز ستضمن استقرار أسعار النفط والغاز للشعب الأمريكي، مؤكدا أن المشكلة تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعودا لا يوفون بها ويبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببنوده.

