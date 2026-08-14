متى ينتهي فصل الصيف 2026؟.. تفاصيل موعد بداية الخريف رسميا

ارتفعت مؤشرات البحث عبر محرك جوجل بشكل ملحوظ للتعرف على موعد انتهاء فصل الصيف 2026 والانتقال إلى فصل الخريف، ومع تزايد تساؤلات المواطنين عن خريطة الفصول الأربعة، يترقب الملايين انكسار الموجات الحارة وبدء فصل الخريف الذي يستمر لنحو ثلاثة أشهر، ممهداً الطريق لاستقبال فصل الشتاء في ديسمبر المقبل. تعرف معنا على المواعيد الفلكية الدقيقة وأبرز التغيرات المناخية المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، حيث يتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة، لتصبح الساعة 11 مساءً يوم الخميس 29 أكتوبر بدلًا من 12 صباحًا يوم الجمعة 30 أكتوبر.



وكانت الحكومة، أعادت العمل بنظام التوقيت الصيفي في أبريل 2023، بعد توقف دام 7 سنوات، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ساعات النهار الطويلة.

ويؤثر تغيير التوقيت على عدد من الخدمات والأنظمة التي تعتمد على الساعة الرسمية، ومنها مواعيد الرحلات، والبنوك، وشبكات الاتصالات، وبعض التطبيقات الإلكترونية.

سبب تطبيق التوقيت الشتوي

يأتي تطبيق التوقيت الشتوي 2026 تنفيذًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي بعد سنوات من إلغائه، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، وتحقيق أفضل استغلال لساعات النهار، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد.



وينص القانون على أنه «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية مقدمة بمقدار ستين دقيقة عن التوقيت المتبع».

تغيرات واضحة بعد تطبيق التوقيت الشتوي؟

يصاحب تطبيق التوقيت الشتوي 2026، عددًا من التغييرات المرتبطة بالتوقيت الرسمي، حيث تشرق الشمس في وقت مبكرا بنحو ساعة مقارنة بفترة التوقيت الصيفي.

كما تغرب الشمس في وقت مبكر، وهو ما ينعكس على مواعيد الأنشطة اليومية، إلى جانب تعديل مواعيد الرحلات الجوية والقطارات ووسائل النقل المختلفة.

وتقوم الجهات المختصة أيضًا بتحديث توقيت بعض الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى تعديل مواعيد الاجتماعات والفعاليات الرسمية بما يتوافق مع التوقيت الجديد.

كيفية تغيير الساعة؟

مع تطبيق التوقيت الشتوي 2026 رسميا، ييحث المواطنون عن كيفية ضبط جميع الساعات والأجهزة الإلكترونية، خاصة تلك التي لا تدعم خاصية التحديث التلقائي.



وتتم عملية تغيير الساعة من خلال تأخيرها لمدة ساعة كاملة عند منتصف الليل، بحيث تتحول الساعة من الثانية عشرة إلى الحادية عشرة مساءً.

كما ينصح بالتأكد من تفعيل خاصية الضبط التلقائي في الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة بالإنترنت، إلى جانب إعادة ضبط ساعات الحائط والساعات اليدوية، إضافة إلى تعديل توقيت ساعات السيارات والأجهزة المنزلية التي لا يتم تحديثها تلقائيًا، تجنبا لأي أخطاء في المواعيد خلال اليوم الأول من تطبيق النظام الجديد.

خطوات تغيير الساعة على هواتف الأندرويد

- تسجيل الدخول على الإعدادات الخاصة بالهاتف.

- اختر كلمة Additional setting أو إعدادات إضافية.

- اختيار كلمة الوقت والتاريخ Date & Time.

- تعديل الوقت والتاريخ بشكل تلقائي، ثم أعد تشغيل هاتفك.

- الضغط على حفظ.



خطوات تغيير الساعة على iPhone

- فتح إعدادات الهاتف.

- قم بتحديد عام.

- اختيار التاريخ والوقت.

- التبديل إلى التعيين تلقائيًا.

- بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم تحديث وقت iPhone الخاص بك تلقائيًا، وفقًا لأي تغييرات.