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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق التخلّص من حشرات الصيف في المنزل

الحشرات
الحشرات
ريهام قدري

مع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد فرص ظهور الحشرات المنزلية مثل النمل والذباب والبعوض والصراصير، لذلك يمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة للحد من انتشارها:

التخلص من مصادر المياه
تجفيف المياه المتراكمة حول الأحواض والحمامات والشرفات، لأن الرطوبة تساعد على جذب بعض الحشرات وتكاثرها.

إغلاق النوافذ جيدا
تركيب سلك للنوافذ والأبواب، خاصة في المساء، يقلل دخول الذباب والبعوض والحشرات الطائرة.

الحفاظ على نظافة المطبخ
تنظيف بقايا الطعام والفتات أولا بأول، وعدم ترك الأطباق المتسخة لفترات طويلة.

إحكام غلق سلة القمامة
يفضل استخدام سلة بغطاء محكم والتخلص من القمامة يوميا، خصوصا خلال فصل الصيف.

تخزين الطعام بشكل جيد
وضع الأطعمة والفواكه في أوعية مغلقة أو داخل الثلاجة، وعدم ترك الطعام مكشوفا.

سد الشقوق والفتحات
فحص الجدران والأرضيات وحول الأبواب والنوافذ وسد أي فتحات يمكن أن تستخدمها الحشرات للدخول.

تنظيف المصارف باستمرار
الاهتمام بتنظيف بالوعات الأحواض والحمامات، مع الحفاظ عليها مغلقة قدر الإمكان.

استخدام وسائل مكافحة الحشرات بحذر
يمكن استخدام المصائد أو المنتجات المخصصة لمكافحة الحشرات، مع الالتزام بتعليمات الاستخدام وإبعادها عن الأطفال والطعام.

تقليل الإضاءة قرب النوافذ ليلا
بعض الحشرات الطائرة تنجذب إلى الضوء، لذلك يساعد إغلاق النوافذ أو تقليل الإضاءة القريبة منها على الحد من دخولها.

الاستعانة بشركة متخصصة عند انتشار الحشرات بشكل كبير
إذا تكرر ظهور الصراصير أو بق الفراش أو غيرها رغم التنظيف، فقد تكون هناك بؤرة تحتاج إلى مكافحة متخصصة.

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