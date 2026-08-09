مطلوب حالا.. الأهلي يفاوض والمحلة يتحفظ على صفقة سوبر| تطور جديد

شهدت مفاوضات النادي الأهلي ونظيره غزل المحلة حالة من الشد والجذب حول صفقة موهبة زعيم الفلاحين محمود صلاح وانتقاله إلى صفوف المارد الأحمر.

إدارة النادي الأهلي ترغب بقوة فى الحصول على خدمات الموهبة الشابة فى غزل المحلة ودخلت فى مفاوضات جادة للتعاقد مع اللاعب فى ميركاتو الصيف.

فيما رفعت إدارة نادي غزل المحلة سقف الطموحات وطالبت بتقاضى مبلغا خياليا نظير التفريط فى خدمات الموهبة الشابة لصالح النادي الأهلي.

مفاوضات الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل مفاوضات الأهلي مع محمود صلاح لاعب فريق غزل المحلة وإمكانية ضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: الأهلي فوجئ بطلبات غزل المحلة المالية ووضع الأحمر سقفا للتعاقد مع اللاعب وكان من المفترض أن يفتح الأهلي باب المفاوضات مبكرا.

وواصل : محمود صلاح يلعب مهاجم ورقم 10 وأرى أن هناك عدد كبير من اللاعبين في المركزين ولكن هناك إصرار من الأهلي لضم اللاعب وأنا ضد ضم عدد كبير من اللاعبين في كل انتقالات.

رد غزل المحلة

كشف شريف الخشاب المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، عن تطورات مفاوضات الأهلي لضم محمود صلاح لاعب غزل المحلة.

وقال الخشاب في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: لدينا لاعبين كثيرين بدائل لمحمود صلاح حال رحيله عن غزل المحلة.

وأضاف: حصل تواصل بين مسئولي النادي الأهلي مع وليد خليل، وحددنا طلباتنا للتخلي عن اللاعب وكان هدفنا هو الإحتراف الخارجي.

وتابع: ولكن ليس لدينا مانع من بيع اللاعب للنادي الأهلي ولكن بشروطنا وننتظر رد المارد الأحمر على طلباتنا وطلبنا 50 مليون للتخلي عن محمود صلاح.

وواصل: عرض الأهلي يتجاوز 20 مليون، واللاعب لديه رغبة في الإنتقال للنادي الأهلي، ولا يوجد أية عروض محلية لمحمود صلاح ولكن يوجد عروض خارجية من إسبانيا.