غزل المحلة يغلق ملف الصفقات.. 9 تدعيمات جديدة استعدادًا للموسم الجديد

أنهى نادي غزل المحلة تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما دعم صفوف الفريق بتسع صفقات جديدة استعدادًا لخوض منافسات موسم 2026-2027، في إطار خطة الإدارة والجهاز الفني لتدعيم مختلف المراكز قبل انطلاق بطولة الدوري الممتاز.

وحرص غزل المحلة على تدعيم صفوفه بعناصر تمتلك خبرات في الدوري المصري، إلى جانب التعاقد مع محترفين لتدعيم الخطوط المختلفة، أملاً في الظهور بصورة قوية خلال الموسم الجديد.

وجاءت صفقات غزل المحلة الرسمية كالتالي:

* عبد الرحمن شيكا، لاعب خط الوسط، قادمًا من مودرن سبورت.

* محمد كوكو، حارس المرمى، قادمًا من سيراميكا كليوباترا.

* محمد سالم إكباد، مهاجم موريتاني.

* عبد الفتاح شتا، مدافع، قادمًا من كهرباء الإسماعيلية.

* عمرو جمعة، مهاجم، قادمًا من الاتحاد السكندري.

* عبد الرحمن عماد، لاعب وسط، قادمًا من زد.

* حازم العسكري، مهاجم زد، على سبيل الإعارة.

* عبد الرحمن رشدان، مدافع، قادمًا من فاركو، وسبق له اللعب في الأهلي.

* فارس نشاط، ظهير أيمن، قادمًا من شبيبة القبائل الجزائري.

وتسعى إدارة غزل المحلة إلى توفير جميع احتياجات الجهاز الفني قبل انطلاق الموسم، على أمل المنافسة بقوة وتحقيق نتائج إيجابية في الدوري الممتاز، بعد سلسلة التدعيمات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الحالية.