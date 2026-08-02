وداع مؤثر .. تشييع جثمان والدة الإعلامي محمد شبانة من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد| صور

تشيع جثمان والدة الإعلامي محمد شبانة من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد إلى مثواها الأخيرة.

وكان الإعلامي محمد شبانة أعلن وفاة والدته، السيدة فتحية يس أحمد عزيزة، عبر منشور مؤثر على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيه عن حزنه العميق لفقدان والدته، مستهلًا رسالته بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾، مؤكدًا أنها كانت أغلى إنسانة في حياته، وأن رحيلها ترك في قلبه وجعًا لا يزول.

ووصف شبانة والدته بأنها كانت رمزًا للحب والرحمة والعطاء، وصاحبة قلبٍ لم يعرف سوى الخير، مشيرًا إلى أنها كانت الحضن الذي يمنحه الأمان والدعوات التي تفتح أبواب الخير، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ويرفع درجاتها في الفردوس الأعلى.

واختتم الإعلامي رسالته بطلب الدعاء لوالدته بالمغفرة والرحمة، قائلًا: "سأظل أفتقد صوتكِ ودعاءكِ ووجودكِ، وسيبقى اسمكِ محفورًا في قلبي"، داعيًا الله أن يجمعه بها في جنات النعيم، وأن يجعل مثواها الجنة. رحمها الله وغفر لها، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.