تشييع جثمان والدة محمد شبانة إلى مثواها الأخير من الشيخ زايد | شاهد

شُيّع، اليوم، جثمان السيدة فتحية يس أحمد عزيزة، والدة الإعلامي محمد شبانة، إلى مثواها الأخير، عقب أداء صلاة الجنازة عليها من المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء والإعلاميين.

وكان الإعلامي محمد شبانة قد أعلن وفاة والدته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في رسالة مؤثرة عبّر خلالها عن حزنه الكبير لفراقها، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾.

وأكد شبانة أن والدته كانت أغلى إنسانة في حياته، واصفًا إياها بأنها رمز للحب والرحمة والعطاء، وصاحبة قلب لم يعرف سوى الخير، مشيرًا إلى أنها كانت مصدر الأمان والدعم والدعاء الذي رافقه في جميع مراحل حياته.

ودعا الإعلامي محمد شبانة الله أن يتغمد والدته بواسع رحمته، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يرزقها الفردوس الأعلى، كما طالب الجميع بالدعاء لها بالمغفرة والرحمة، مؤكدًا أن ذكراها ستظل باقية في قلبه ولن تغيب عن وجدانه.