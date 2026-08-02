وفاة الراهب القمص جبرائيل السرياني بعد 39 عامًا من الحياة الرهبانية

أعلن دير السريان العامر، اليوم، وفاة الراهب القمص جبرائيل السرياني، الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية على رجاء القيامة، عن عمر ناهز 62 عامًا، بعد مسيرة رهبانية استمرت 39 عامًا قضاها في حياة الصلاة والخدمة داخل الدير.

ونال الأب الراحل نعمة القسيسية في 8 فبراير 1998، ثم رُقي إلى رتبة القمصية في 4 مايو 2004، وظل طوال سنوات خدمته مثالًا للأب الراهب الأمين، واشتهر بمحبة الجميع، وقلبه المعطاء، ووداعته واتضاعه، إلى جانب خدمته الصادقة للرهبان وأبناء الكنيسة.

وأعرب دير السريان عن حزنه لرحيل الأب القمص جبرائيل السرياني، داعيًا الله أن ينيح نفسه الطاهرة في فردوس النعيم، وأن يمنح التعزية والرجاء لكل محبيه وأبنائه.

ومن المقرر أن تُقام صلوات التجنيز في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، بكاتدرائية السيدة العذراء الأثرية بدير السريان، وسط مشاركة الآباء الرهبان وأبناء الكنيسة في توديع الأب الراحل، والصلاة من أجل راحة نفسه.