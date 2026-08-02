كنيسة القديس يوسف النجار بأوليلة تنال طقس التدشين بيد الأنبا صليب | صور

دشّن نيافة الأنبا صليب، أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، كنيسة القديس يوسف النجار بمبنى الخدمات الملحق بكنيسة الشهيد مارجرجس بأوليلة، التابعة للإيبارشية.

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها، نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة، والآباء مجمع كهنة إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من الشعب.

تدشين ثلاثة مذابح

ودُشِّن المذبح الأوسط على اسم القديس يوسف النجار، والمذبح البحري على اسم رئيس الملائكة ميخائيل، والقبلي على اسم السيدة العذراء، إلى جانب تدشين شرقيات الهيكل البانطوكراتور (حضن الآب) والأيكونوستاس (حامل الأيقونات) ومعمودية وأيقونات الكنيسة.

من الجدير بالذكر أن مبنى خدمات كنيسة الشهيد مارجرجس في أوليلة يتكون من أربعة طوابق. يحتوي الطابق الأول على دار مناسبات ومكتبة وكافيتيريا، بينما يضم الطابق الثاني فصول مدارس الأحد. أما الطابقان الثالث والرابع، فهما مخصصان لكنيسة القديس يوسف النجار والمعمودية الملحقة بها.